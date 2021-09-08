Глава Якутии Айсен Николаев о смерти Евгения Зиничева: Успел сказать ему спасибо - за помощь в битве за тайгу

Глава Якутии Айсен Николаев Фото: предоставлено пресс-службой

- ...Айсен Сергеевич! Мы с вами недели две назад разговаривали в эфире Радио "Комсомольская правда". Говорили о пожарах, о бойцах МЧС. Это была последняя командировка генерала Зиничева в Якутию. Я видел кадры, как это было. Как работал Евгений Николаевич в своей последней командировке?

- Для якутян сегодня тяжелый день. Потому что Евгений Николаевич Зиничев был не просто министром, который - по долгу службы - довольно часто в Якутии появлялся. Это был человек, который искренне любил нашу республику, искренне нас поддерживал. Конечно, он сыграл огромную роль в нашей битве за тайгу.

Генерал Зиничев, по прямому поручению президента, руководил всей оперативной группировкой в самое тяжелое время. И, благодаря его решениям, нам удалось во многом ситуацию удержать и переломить - в лучшую строну.

Он ко мне в Якутию прилетал в середине августа. Уже на месте лично принимал решения по переброске оперативных сил МЧС из Центральной России, по открытию взлетно-посадочной полосы (для большегрузных самолетов. - А.Г.) аэропорта Якутск.

Ну и, конечно, мы с ним были вместе, как раз в самое тяжелое время.

Летали на пожары, когда, реально, кроме летчиков МЧС, никто эти вертолеты в воздух не мог поднять и посадить - тоже не мог. Потому что видимость была 100-200 метров.

Мы с Евгением Зиничевым очень сблизились за последнее время. И для меня его гибель - очень большая трагедия.

Я был в воздухе, когда эта печальная новость пришла. Приземлился - и здесь уже мне рассказали об этой беде.

- Вы давно говорили с генералом Зиничевым?

- Буквально вчера я с ним разговаривал. Как раз начались эти арктические учения МЧС. До этого мы с ним созванивались и говорили про лесные пожары. Евгений Николаевич интересовался, насколько объективна информация о том, что в Якутии резко обострилась ситуация, что перебрасываются дополнительные силы лесоохраны.

Я сказал, что это - недостоверная информация от кого-то пошла. И, к сожалению, СМИ ее подхватили.

Зиничев очень обрадовался и сказал: конечно же, мы все сделали, вижу, что пожаров у вас почти уже не осталось. Пожелали друг другу успехов, как обычно. Я успел сказать ему спасибо - за помощь в битве за тайгу

И потом уже ему докладывал о готовности сил и средств Республики Саха (Якутия) к учениям.

У меня просто в голове не укладывается, что меньше суток прошло, а Евгения Николаевича уже нет с нами. Для нас это очень большая трагедия. Потому что реально для Якутии МЧС – всегда очень нужная, близкая структура.

И вот - такой человек, Евгений Николаевич Зиничев,, который не просто по долгу службы, а искренне, от души помогал Якутии бороться со всеми нашими проблемами - и с лесными пожарами, и с наводнениями, с природными катаклизмами, - трагически погиб.

Для нас это огромная потеря...

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