Задымление на МКС: включили дополнительную вентиляцию и пошли спать

В 04:55 по московскому времени в служебном модуле «Звезда» на МКС сработал датчик задымления. Фото: Shutterstock

В 04:55 по московскому времени в служебном модуле «Звезда» сработал датчик задымления. Включилась аварийная сигнализация. Запах горелого пластика почувствовали и в американском сегменте Международной космической станции. Олег Новицкий доложил о ЧП в подмосковный Центр управления полетом. Космонавтам порекомендовали снять панели в районе предполагаемого возгорания (на станции многие системы продолжены под панелями). Однако, ничего подозрительного экипаж 7е обнаружил.

Чуть позже в официальном сообщении Роскосмос сообщил, что задымление произошло во время автоматической подзарядки аккумуляторов.

Около 9 утра Олег Новицкий сообщил ЦУПу, что запах горелого пластика по-прежнему ощущается на станции. И предположил: это связано с тем, что фильтр работал недостаточно долго.

Вообще-то пожар – одно из самых опасных происшествий на герметичной станции. Здесь не откроешь форточку, чтобы проветрить помещение. Поэтому на МКС существует целая система борьбы с возгораниями и задымлением. Есть специальные огнетушители. И есть особые фильтры для быстрой очистки атмосферы. Их-то экипаж и включил. Воздух быстро очистился и космонавты разлетелись по каютам – досыпать.

Сегодня у них напряженный день. Планируется второй выход в открытый космос. Его программа невероятно насыщена. Конечно, главное – продолжить работы по интеграции со станцией недавно пристыкованного модуля «Наука». Новицкому и Дуброву предстоит подключить кабель внутренней сети Ethernet, которая связывает все модули МКС. Еще нужно будет установить поручни для передвижения космонавтов поверхности модуля.

Но самая интересная операция не связана с «Наукой». Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции три контейнера с землей для проведения эксперимента "Биориск-МСН". Земля эта четырех видов - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. С Контайнеры будут возвращать на Землю через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе. Сотрудники Института медико-биологических проблем изучат как космическое излучение влияет на микроорганизмы.

Начало выхода намечено на 18.00 мск и проработать в открытом космосе Новицкому и Дуброву предстоит шесть с половиной часов. Для того, чтобы привести модуль «Наука» и манипулятор ERA в рабочее состояние потребуется еще восемь выходов в открытый космос.