Редкое фото Евгения Зиничева: Вместе с Владимиром Путиным он приезжал в "Комсомольскую правду"

Евгений Зиничев вместе с Владимиром Путиным приезжал в "Комсомольскую правду" Фото: Архив "КП"

Евгения Зиничева не стало 8 сентября 2021 года. Глава МЧС погиб в Красноярском крае, спасая режиссера Александра Мельникова. Оба сорвались с выступа и погибли.

В память о Евгении Зиничеве мы публикуем редкие фото из архива "Комсомольской правды".

Это был третий приезд Владимира Путина к нам в редакцию.

Впервые он побывал у нас в гостях в июле 1999-го - в ранге директора ФСБ и секретаря Совбеза.

Во второй раз - в феврале 2000-го - уже исполняющим обязанности Президента России. Именно тогда Владимир Путин провел у нас в редакции первую в своей жизни «Прямую линию» - с читателями газеты.

Евгений Зиничев входил в так называемый «ближний круг» президентской охраны, исполнял обязанности адъютанта главы государства. Фото: Архив "КП"

Ну, а третья встреча с «Комсомолкой» была в нашем тогдашнем офисе - на улице «Правды», 24 - в самый канун юбилея газеты. 24 мая 2005-го нам исполнялось 80. Владимир Владимирович навестил нас 23-го, в полдень.

Евгений Зиничев тогда входил в так называемый «ближний круг» президентской охраны, исполнял обязанности адъютанта главы государства.

Когда начался разговор в «Голубом зале» (за сушками и чаем) - полковник Зиничев находился метрах в пяти от Владимира Путина - на нашей «галерке» - среди кремлевских чиновников.

После того, как встреча президента с «редакционным народом» завершилась - офицер охраны был уже рядом с главой государства и неотступно следовал за «охраняемым лицом». И уехал в одной с ним машине - как и полагалось, Зиничев сидел рядом с водителем.

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