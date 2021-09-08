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Общество8 сентября 2021 14:29

Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев бросился в пропасть за известным кинорежиссером Александром Мельником

Он пытался спасти члена гильдии кинорежиссера России, который хорошо знал эти места
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Глава МЧС России Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев

Фото: REUTERS

По информации ряда источников глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях, бросившись в пропасть за 63-летним кинорежиссером Александром Мельником. Вместе с министром его доставили в медицинское учреждение, но спасти не смогли.

Александр Мельник - российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Отец продюсера Антона Мельника, генерального директора кинокомпании "Андреевский флаг", члена Союза кинематографистов России, члена Академии кинематографических искусств "Ника", лауреата премии "Ника".

Режиссер Александр Мельник. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

Режиссер Александр Мельник. Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

В открытых источниках можно найти информацию, что в 1980 году Александр Мельник окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог и долго работал на полярной станции в море Лаптевых (Тиксинское управление гидрометслужбы), участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. осле этого Александр Мельник возглавлял Фонд Андрея Первозванного, организовывал вместе с МЧС России просветительские проекты фонда на Сахалине и Курилах. Именно при его активном участии на Итурупе в 2005 году был установлен памятник апостолу Андрею Первозванному. Мельник - режиссер фильма "Территория" и фильма- притчи "Новая Земля". Этот фантастический фильм заканчивается кадрами, на которых гидроплан устремляется к скалистому берегу, и у зрителя создается ощущение, что машина вот-вот разобьется о скалы..

В МЧС подтвердили, что министр Евгений Зиничев "исполнил служебный долг" пытаясь спасти Александра Мельника, который упал с края выступа, где велась съемка.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Зиничева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью министра. В ЭТО ВРЕМЯ

- Евгений Николаевич Зиничев – пример настоящего офицера, человека чести и долга, самоотверженного и мужественного бойца, чье имя навечно останется в истории российского государства и памяти соотечественников. И погиб он как истинный герой, спасая жизнь другого человека… Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии России выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Николаевича Зиничева. Светлая память о выдающемся государственном деятеле, настоящем друге и верном товарище навсегда останется в наших сердцах, - выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью бывшего сослуживца директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.

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