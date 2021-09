"Пилите гири, хомячки, они золотые": Как беглые сторонники Навального врут и подставляют свою паству

Жданов врет в очередной раз Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Беглый директор ФБК* Иван Жданов очень старается уверить сторонников, что приложение "Навальный", куда ФБК* перекинул "Умное голосование", можно использовать, не опасаясь быть вычисленным.

Жданов врет в очередной раз – как делал это Волков, когда уверял свою паству в безопасности донатов в адрес ФБК*, что я с легкостью опроверг. (Прим.ред. - деньги переводились Кириллу Мойзику, который проживает в США)

С приложением всё вообще просто: оно скачивается через официальный магазин Эппл/Андроид, с аккаунта пользователя. Соответственно, каждый скачавший приложение оставляет след и свои личные данные, по которым его легко можно впоследствии установить.

С учетом уже состоявшейся утечки данных 10 тысяч пользователей из базы приложения итог может быть лишь один – привет, статья о сотрудничестве с экстремистской организацией)

Врет Жданов и о том, что приложение не собирает и никому не передает личные данные пользователей.

В privacy policy приложения прямо указано обратное: "I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information".

Поздравляю Жданова соврамши, уже в 1456й раз.

Кстати, даже скачанное приложение может оказаться бесполезным. Роскомнадзор провел большую работу и научился блокировать непосредственную работу приложения.

Так что скачать-то его может кто и скачает (тем самым, предоставив о себе всю необходимую информацию), а вот воспользоваться не получится.

Так что — "пилите гири, хомячки, они золотые".

*ФБК - запрещенная в РФ организация

Напомним также, как мы сообщали ранее, некоторое время назад в сети были обнародованы данные 10 тысяч человек, скачавших приложение для «умного голосования». Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что блокировка происходит таким образом, что скачать приложение можно (заодно раскрыв свою личность), а воспользоваться им нельзя. Так что все заверения в полной анонимности приложения не имеют под собой основания.