Переговоры Путина и Лукашенко начались в Кремле Фото: REUTERS

В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Российский лидер отметил, что попросил главу Белоруссии приехать, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Договоренности Москвы и Минска, которые могут быть достигнуты на встрече, не связаны с текущей политической ситуацией в обеих странах, подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Лукашенко назвал основные темы, которые намерен обсудить с Путиным. По его словам, это ситуация в Евразийском экономическом союзе, а также положение дел в Афганистане и влияние этого фактора на Центральную Азию и Россию.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о вопросах, которые обсудят 9 сентября, был лаконичен. Он сказал, что главной темой станут отношения между Москвой и Минском, а также ситуация в Афганистане.