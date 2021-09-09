Лукашенко назвал русских и белорусов народом, произошедшим «от одного корня» Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Русские и белорусы являются практически единым народом, произошедшим «от одного корня», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Родные государства, близкие народы, практически единый народ – от одного корня и русские, и белорусы», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко назвал основные темы, которые намерен обсудить, среди них ситуация в Евразийском экономическом союзе, а также проблема Афганистана. белорусский лидер отметил, что Минск в стороне от этого не останутся.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что по итогам переговоров президентов не планируется подписание каких-либо документов. Он отметил, что лидеры двух стран затронут ситуацию в Афганистане, однако главной темой обсуждения станут отношения Москвы и Минска.