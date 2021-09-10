Подробности интеграции России и Белоруссии: будет ли общий рубль, кто станет владеть заводами и зачем Минску еще один кредит

9 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ интеграции двух стран. Фото: REUTERS

9 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ интеграции двух стран. Несмотря на то, что обсуждение шло три года, конкретное содержание этих программ оставалось неизвестным. На совместной пресс-конференции российский и белорусский лидеры немного приоткрыли завесу тайны.

«Комсомолка» попросила директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца объяснить, что скрывается за той или иной дипломатической формулировкой, произнесенной президентами.

«Мы предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии, до 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа» (сказано Владимиром Путиным)

Зубец:

- Белоруссия получает доступ к внутреннему российскому рынку энергоресурсов. Это то, о чем так долго мечтал Лукашенко. Получать газ и электроэнергию по внутренним российским ценам. Остается только вопрос различного налогообложения. Не исключено, что цены в Белоруссии будут отличаться от наших просто за счет разных налоговых режимов. Вместе с тем, российский президент подчеркнул, что общий рынок газа будет сформирован только к концу 2023 года. Уверен, что это будет пошаговая история. Общий рынок электроэнергии, нефти и газа Белоруссия получит после того, как выполнит другие интеграционные договоренности. Это будет некая плата. Вместе с тем, уже сейчас и в следующем году Белоруссия будет получать газ по очень льготной цене – в $128 за тысячу кубометров. При том что на биржах такой же объем уже стоит под $700, а в Германию по долгосрочному контракту мы поставляем за $220. Себестоимость «Газпрома» составляет около $100 за тысячу кубометров. То есть в любом случае это не будет убыточная история для нас.

«Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630-640 млн» (Владимир Путин)

Зубец: - Это совсем небольшие деньги. В пересчете - около 45 млрд рублей. У Белоруссии не самая лучшая сейчас экономическая ситуация. Не столько даже из-за европейских санкций, сколько из-за санкций США против новополоцкого НПЗ – одного из ключевых предприятий белорусской экономики. Российские нефтяные компании не очень-то горят желанием лезть под санкции и поставлять туда нефть. Скорее всего, российский кредит пойдет, в первую очередь, на удержание белорусского рубля и на реструктурирование долгов. Во втором случае Россия фактически выдает деньги сама себе, до Лукашенко они даже не дойдут. Не секрет, что Минск рассчитывал получить кредит в $3 млрд, и я думаю, если интеграция будет идти по плану, то в перспективе он может рассчитывать на более значительную поддержку.

«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем и принципах взимания косвенных налогов» (Владимир Путин)

Зубец: - Речь идет о переводе Белоруссии на хождение двух валют, российского и белорусского рубля. Понятно, что в таком случае белорусский рубль, как менее стабильная валюта, довольно быстро будет вытеснен с рынка российским. Возможно создание некой общей валюты, но в любом случае это будет тот же модифицированный российский рубль, вид в профиль.

Что касается косвенных налогов, то в первую очередь имеются в виду унификация акцизов. Предстоит интеграция налоговых систем с полным учетом российских интересов.

«Вопрос не в единой валюте, вопрос упирался в единый эмиссионный центр, тут есть проблема, думаю, что в нашу бытность мы с президентом решим эту проблему» (Александр Лукашенко)

Зубец: — Лукашенко хочет печатать российские рубли. То есть один печатный двор в Москве, другой – в Минске. Россия на это не пойдет, потому что это самоубийство. Иначе Минск получит возможность допечатывать рубли, чтобы решать проблемы в своей экономике, конвертировать в валюту и так далее. Единственный возможный вариант, если белорусский эмиссионный центр будет полностью под контролем российского Центробанка. Это будет такой белорусский филиал Центробанка. Кроме того, Александр Лукашенко давно высказывал желание, чтобы Белоруссия получила половину мест в правлении Центробанка. Это тоже безумие, сравните размеры российской и белорусской экономик. Лукашенко предлагали одно место в правлении ЦБ, но он отказался. Возможно, этот вопрос поднимут вновь. В любом случае, Банк России вопросы кредитования экономики, контроля за бивалютными операциями и денежной массой никому не отдаст.

«Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам» (Владимир Путин).

Зубец: - Единая система госзакупок существует и сегодня. Белорусские (а также казахстанские и киргизские) компании могут участвовать в госзакупках в России – и наоборот. Но правила госзакупок везде отличаются. Вот их предстоит унифицировать. Почему-то всегда так получалось, что в белорусских госзакупках всегда побеждали только белорусские предприятия. Повышение прозрачности этой системы позволит российским предприятиям также участвовать в этих тендерах.

По поводу единой промышленной политики, я думаю, мы увидим много случаев перехода белорусских предприятий под контроль российских собственников. Но вместе с этим белорусские заводы смогут участвовать в российских программах импортозамещения, оборонных программах и так далее. То есть возможностей у белорусской промышленности стане больше.

«Нужно сначала создать экономический базис, фундамент, чтобы двигаться дальше в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов [политической интеграции – прим. «КП»] пока не обсуждали». (Владимир Путин)

Зубец: - Происходит обмен экономики на политику. Россия фактически получит контроль над белорусской промышленностью. Александр Лукашенко сохранит полный политический контроль за Белоруссией. На самом деле, это взаимовыгодный обмен для двух стран. У России есть рычаги, чтобы смягчить, в том числе экономически, некоторые эксцессы силовой политики Лукашенко.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Свершилось: Путин и Лукашенко договорились о создании Союзного государства

Рассказываем, что нас теперь ждет (подробности)