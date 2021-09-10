Набиуллина рассказала, что будет с ценами на жилье и продукты питания

По словам Набиуллиной, темпы инфляции должны замедлиться в четвертом квартале этого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Росстата на начало сентября, годовая инфляция снова ускорилась - до 6,7%. Это больше, чем предполагали в Центробанке и Минэкономразвития. Там прогнозировали, что темпы роста остановятся на 6,5% и начнется откат назад. Но этого не произошло. В чем причины? И что будет дальше?

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ИНФЛЯЦИЯ

Факторов как всегда несколько. Большинство из них пока складываются таким образом, что инфляция бьет рекорды последних лет. Вот что влияет больше всего:

- Внешняя инфляция. В США и Европе продолжают печатать деньги для спасения собственных экономик. Это отражается на всех сырьевых товарах, в том числе нефти и зерновых, которые торгуются на глобальных биржах. В итоге цены растут и внутри страны, потому что экспортеры стараются как можно больше продукции отправить за рубеж.

- Дисбаланс спроса и предложения. Российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Чиновники даже делают оптимистичные прогнозы. Но предложение за спросом не поспевает. Часть бизнесов не пережила пандемию. А те, что остались, воспользовались низкой конкуренцией и стали поднимать цены.

- Дефицит рабочей силы. Границы до сих пор закрыты. К нам не могут заехать миллионы трудовых мигрантов. Это приводит к нехватке рабочих рук во многих отраслях. В итоге зарплаты растут, а объем предложения товаров и услуг - нет.

- Плохой урожай. Делать окончательные выводы пока рано, страда не закончена, но есть большая вероятность, что сборы по некоторым категориям продуктов будут меньше ожидаемых.

- Высокие инфляционные ожидания. Это психологический фактор, имеющий критическое значение. Видя, как быстро растут цены, потребители начинают бояться, что завтра товары станут еще дороже, поэтому стараются купить их как можно быстрее. И тем самым еще сильнее разгоняют инфляцию.

- Дополнительные социальные выплаты. Для школьников, пенсионеров и военных выделили в общей сложности 700 млрд рублей. В ЦБ пояснили, что влияние этих выплат незначительно, потому что они взяты из дополнительных нефтегазовых доходов и призваны сгладить последствия высокого роста цен для этих категорий населения. Но небольшой эффект на инфляцию они все-таки будут иметь.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕНТРОБАНК

Чтобы немного сбить рост цен, в Центробанке в течение полугода постепенно повышают ключевую ставку. Она влияет на ставки в коммерческих банках. С марта этого года она поднялась с 4,25 до 6,75% годовых. Это сделало кредиты менее востребованными, а депозиты - более привлекательными.

- Мы поднимаем ставку, чтобы снижать инфляцию. От этого выигрывают все. А более высокая ключевая ставка повышает привлекательность депозитов. Это выгодно для тех, кто хочет сберегать средства, - пояснила во время традиционной пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, темпы инфляции должны замедлиться в четвертом квартале этого года. В это время начнут действовать те меры, которые ЦБ стал применять с марта этого года. Правда, резких изменений в Центробанке не ждут. Ключевую ставку повышают довольно аккуратно, чтобы не навредить экономическому росту, который зависит в том числе от дешевых кредитов.

ЦЕНЫ НА МОРКОВЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ

Несмотря на их небольшое влияние на инфляцию, дополнительные социальные выплаты оправданны. Пенсии и пособия выросли незначительно, но весь рост был съеден растущими ценами. В структуре потребления у самых бедных россиян продукты питания занимают 30 - 50%. И если они дорожают на десятки процентов, это сильно бьет по кошельку. Уровень жизни падает.

- Весной у нас был очень высокий рост по основным продуктам питания. Летом мы увидели, что борщевой набор начал быстрее и раньше дешеветь. Но в конце августа тенденция по снижению цен замедлилась. Все будет зависеть от урожая. Пока рано делать выводы, что будет со стоимостью продуктов питания. Это один из факторов неопределенности, который в том числе будет влиять на общую инфляцию, - рассказала Эльвира Набиуллина.

К примеру, морковка в последние пару месяцев почти каждую неделю дешевеет на 5 - 10%, но ее цена все равно вдвое выше, чем в декабре прошлого года. То же самое и с ценами на недвижимость. Рыночные ставки постепенно растут, но льготные программы (для новостроек и семей с детьми) остались. По первой программе снизили лимит для мегаполисов. А вот вторая программа даже расширена. Теперь кредит по низкой ставке может получить даже семья с одним ребенком (если он родился в 2018 году или позднее).

- Программы становятся более адресными. На наш взгляд, это целесообразно. Такая трансформация приведет к тому, что темпы роста цен на недвижимость замедлятся. Это будет повышать доступность жилья, - заявила глава Центробанка.

Аналитики рынка недвижимости эту тенденцию подтверждают. К примеру, в августе стоимость жилья выросла менее чем на 1%, хотя до этого темпы были примерно вдвое выше - по 2% в месяц. Правда, даже такие сниженные темпы выше общей инфляции, а август на рынке недвижимости всегда был «мертвым» месяцем. Основной рост, как правило, приходился на конец года. Но этой осенью скорее всего будет передышка, считают эксперты портала «Индикаторы рынка недвижимости».

КСТАТИ

Новая брошка - хищная кошка

По традиции Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию новую брошь. На этот раз на лацкане пиджака красовался то ли тигр, то ли леопард. Но если несколько месяцев назад похожая брошка изображала хищную кошку в прыжке, то теперь она спокойно лежит.

В прошлый раз значение брошки трактовали так. Мол, Центробанк бросился на внезапный рост цен, чтобы сбить инфляционную спираль. Ситуация на рынках требовала молниеносной реакции, поэтому в ЦБ ждать не стали и начали повышение ключевой ставуки (в отличие от коллег из США и Евросоюза). И довольно быстрыми темпами - по 0,5 - 1 процентного пункта.

Теперь основное повышение произошло. Аналитики Центробанка заняли выжидательную позицию. Будут смотреть по ситуации и при необходимости делать небольшие шаги - по 0,25%, как случилось в этот раз. К концу года ключевая ставка еще может подняться - до 7% или даже немного выше. Но до двузначных цифр точно не дойдет. Этот сценарий Набиуллина полностью отвергла.