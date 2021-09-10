«Я первый инстаграмер на пенсии»: Сергей Шнуров – об отказе от соцсетей, феномене «Ленинграда», маленьком сыне и «примате»-Моргенштерне

На встречу с юными и талантливыми – спортсменами, художниками, музыкантами – Сергей Шнуров прибыл в образе мудрого старца в белых одеждах. Фото: Иван МАКЕЕВ

На встречу с юными и талантливыми – спортсменами, художниками, музыкантами – Сергей Шнуров прибыл в образе мудрого старца в белых одеждах. За то время, что лидер «Ленинграда» отказался от выступлений и соцсетей, уйдя в телевизор (сейчас Шнуров – генпродюсер одного из телеканалов), оказалось, он отрастил седую шевелюру и густую бороду, а в карман положил кнопочный телефон. Одно осталось неизменным в образе некогда хулиганистого рокера: ненормативная лексика, которой артист то и дело сдабривал свое выступление. Впрочем, оно и без того было перченым. Так, единственный совет, который Шнуров дал новому поколению: «Не пейте воду из Черного моря, а то с животом будет плохо!».

О СЕКРЕТЕ УСПЕХА «ЛЕНИНГРАДА»

- Я в свое время кое-что понял: любая популярная песня – это, по сути, народное творчество. Так как в начале нашего пути народ говорил на том языке, которого не было в телевизоре, то я решил использовать матюги и жаргонизмы. Без этого люди не получали народного искусства. Я не стал вдаваться в какую-то сложную метафизику, как любит наш русский рок: одной песней объяснить всю жизнь. Песня для этого не предназначена! Мне говорили: «Что ты делаешь? Зачем ты выпускаешь матерные песни, которые никогда не возьмут на радио?». На что я каждый раз отвечал: «Встретимся у кассы».

Еще один секрет: надо четко знать свою целевую аудиторию. Вот я, например, сразу хотел собирать стадионы. Как это сделать? Для начала – изучить статистику. Зашел я на сайт Росстата и посмотрел наши демографические данные. Больше всего у нас женщин 40+, которые работают в торговле – другими людьми заполнить стадионы невозможно, каким бы гениальным ты не был. Поэтому я стал писать женские песни. Вот и все.

О СЧАСТЬЕ

- Раньше любая симпатичная девушка в гримерке уже была поводом для счастья. Какие деньги? Гусары денег не берут, как говорится… А сейчас для меня важнее семейные ценности. Но это возрастное. Не потому, что я стал мудрее, нет. Это связано исключительно с физиологией. Откровенно говоря, я старею.

Одно осталось неизменным в образе некогда хулиганистого рокера: ненормативная лексика, которой артист то и дело сдабривал свое выступление. Фото: Иван МАКЕЕВ

О ХОББИ

- Марки я никогда не собирал, потому что растеряшка. Ну вот на айкидо стал ходить, как-то потянуло. Вот щегол у меня живет. У меня три кошки, у меня собака, у меня ребенок. Пришел, одних покормил – уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался… Какие мне хобби, блин?

О ГЛАВНЫХ ПЛАНАХ

- Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть.

О ГАДЖЕТАХ И СОЦСЕТЯХ

- Посмотрите, у меня кнопочный смартфон. Это очень отрезвляет. Я даже не знаю, что происходит в Инстаграме – я удалился из всех соцсетей. Я первый инстаграмер на пенсии в этой всей когорте. И заметьте, я не прошу пенсию!

О МАМЕ

- Когда мама впервые услышала мои песни, она сказала: «Я сделала бы то же самое, только без мата!». На что я сказал: «Мам, пора тебе собирать свою группу!».

За то время, что лидер «Ленинграда» отказался от выступлений и соцсетей, уйдя в телевизор, оказалось, он отрастил седую шевелюру и густую бороду, а в карман положил кнопочный телефон. Фото: Иван МАКЕЕВ

О РОЛИ ЖЕНЩИН В УСПЕХАХ МУЖЧИН

- Я не очень понимаю, зачем выбирать себе неудачника, чтобы сделать из него миллионера? Это же очень долгий путь, классическая женская логика. Не проще ли сразу взять миллионера? Слава богу, у меня финансовых проблем не было никогда. Я всегда был при деньгах. В девяностых я работал промоушн-директором радио «Модерн» и по тем временам у меня была очень неплохая зарплата.

О ПОЕЗДКАХ В КРЫМ И РЕАКЦИИ УКРАИНЫ

- До меня негатив не добросить, я же не пользуюсь соцсетями. Тем более, я сейчас не артист. Если мне когда-нибудь запретят выступать на Украине, значит не буду выступать, значит, не очень хотят. Делают проблему там, где ее нет.

О САТИРИЧЕСКИХ СТИХАХ В ИНСТАГРАМЕ

- Поэтический навык, как и мышцы, должен работать, чтобы не атрофироваться. Когда я перестал писать песни, то сам себе поставил такую задачу: видишь новость – начинай писать стих. Так я держал свою поэтическую мышцу в напряжении, вот и все. Понятно, что куча народу обиделась. Но у меня не стояло задачи кого-то оскорбить. Просто они попадали под каток моего поэтического таланта…

О СОБЧАК И МАНЬЯКЕ

- Человек – примат. Если ему одно и то же показывать, то рано или поздно все приедается. Люди даже к войне привыкают, что уж говорить об информационном потоке. И рано или поздно это закончится маньяком. Тут даже не Собчак виновата. Так устроено информационное поле, поэтому быть заметным в нем все сложнее. Что сделать после того, как ты набил татуировку на лице? Что сделать после того, как … (удовлетворил себя. – Ред.) в прямом эфире? Вот в чем вопрос.

О ВОЛОНТЕРСТВЕ

- Если бы меня позвали на «Тавриду» в качестве волонтера, то можно было еще позвать Билана – и бюджет на этом закончился бы. Я с детства ненавижу бесплатный труд!

О ПРОДВИЖЕНИИ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ

- Ребят, мне кажется, пора уже заканчивать с этим. Ну сколько можно? Каждую секунду производится и продвигается музыкальный контент, постоянно кто-то пытается что-то втюхать. Ну оставьте уже людей в покое. Не пишите ничего!

О ПОПУЛЯРНОСТИ – ЖЕНЩИНАМ

- Есть такая стратегиям - «Шлюха». Некоторые женщины доходят до этого интуитивно, но я вам открою этот функционал. Неважно, шлюха вы, не шлюха, надо почаще вбрасывать такую информацию о себе, подогревать этот слух. Тогда к вам точно будет приковано внимание. Женщины будут в ужасе, потому что вы для них конкурентка. Пока существует человеческий род, шлюхи будут вызывать такие эмоции, потому что они отвоевывают самцов, ставят под угрозу продолжение рода. Это для других женщин. А у мужчин они вызывают совсем другие чувства…

Единственный совет, который Шнуров дал новому поколению: «Не пейте воду из Черного моря, а то с животом будет плохо!». Фото: Иван МАКЕЕВ

О ПОПУЛЯРНОСТИ – МУЖЧИНАМ

- Посмотрите на Моргенштерна. Почему он обращает на себя внимание? Вот эти все провокации с наркотиками, скоростное движение и другие формы демонстрационного поведения. Тем самым молодой примат показывает, что у него классные гены. Мол, хотя он «торчит», он все равно классно выглядит, да еще ходит бодро, классно двигается.

О ТОМ, КТО ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ

- Гном Гномыч! Я не могу этого объяснить, ведь восхищение – это чувство. Вот я смотрю и сразу восхищаюсь!

О ЧЕМ СОЖАЛЕЕТ

- У умеренно выпивающего мужчины всегда есть случай, о котором он жалеет. Но не хотелось бы его озвучивать.

О ТИК ТОКЕ

- Я не очень понял, как себя презентовать на этой площадке. За счет чего существует ТикТок? У людей есть зеркальные нейроны, они очень любят повторять, любят имитировать. Так мы обучаемся. Думаю, китайцам этот механизм подсказали нейрофизиологи. Но только когда ты смотришь ТикТок, ты ничему не учишься вообще. Это потраченное время.