Ноги, крылья, хвост: изменение климата заставляет животных менять облик

У австралийских попугаев за последние полтора столетия размер клюва увеличился на 4-10% Фото: EAST NEWS

«Ноги, крылья… Главное, хвост!». Кто бы мог подумать, что эта классическая цитата из любимого многими мультфильма через время окажется такой актуальной.

Оказывается, изменение климата сказывается не только на людях. Звери тоже стали подстраиваться под новые обстоятельства. Причем в случае с животными это происходит в более короткие сроки, чем если бы шел обычный эволюционный процесс.

А все для того, чтобы помочь беднягам избавиться от лишнего тепла помере того, как планета прогревается все сильнее.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Trends In Ecology & Evolution, с глобальным потеплением у некоторыхтеплокровных животных увеличиваются части тела. Особенно это касается ушей, клюва и ног.

- Постоянное повышение температуры на планете оказывает на животных огромное влияние, и в то время, как некоторым видам удается адаптироваться, другим, чтобы подстроиться под изменения природы, приходится претерпевать метаморфозы. В том числе изменения внешнего вида, - говорит соавтор исследования Сара Райлинг, профессор из Университета Дикина в Австралии.

Она напоминает о биологической теории, называемой «правилом Аллена». Согласно ей, животные в более теплом климате имеют более длинные выступающие части тела - лапы, носы, уши, хвосты и т.п. чем животные, живущие в холодных регионах.Объясняется это тем, что последним для сохранности тепла нужно минимизировать площадь поверхности, через которую уходит тепло. А вот для животных из жаркого климата верно обратное: им нужно терять тепло, и это проще делать при большей поверхности тела.

Соответственно, повышение температуры воздуха, возникающее как часть изменения климата, может приводить к появлению более крупных конечностей, которые способствуют эффективному рассеиванию тепла.

Райдинг говорит, что изменения формы особенно заметны у птиц. И в пример приводит австралийских попугаев - за последние полтора столетия у некоторых видов размер клюва увеличился на 4-10%.

Впрочем, потепление сказалось не только на птицах; исследователи также сообщили об увеличении длины хвоста у лесных мышей и землероек.

- Увеличение размера конечностей, клювов и хвостов, которое мы наблюдаем до сих пор, пока невелико - менее 10 процентов, поэтому изменения вряд ли будут заметны быстро, - говорит Райдинг.- Тем не менее, это не означает, что процесс не идет совсем. Например, у многих животных увеличиваются уши, так что не исключено, что в ближайшем будущем мы можем получить живого Дамбо (длинноухий слоненок из одноименного мультфильма).

Райдинг предупреждает, что смена облика не означает, что животные адаптировались под изменения климата и что все в порядке. «Это просто означает, что они развиваются, чтобы выжить, но это не может продолжаться бесконечно».

В следующей части проекта исследователи собираются провести 3D-сканирование музейных образцов птиц за последние 100 лет, чтобы лучше понять, как менялся у них размер конечностей по мере изменения климата.

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