Биография Александра Чуприяна: Рассказываем о новом врио главы МЧС

Биографию Александра Чуприяна можно считать образцовой для любого пожарного, который желает стать генералом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна. Назначение ожидаемое, так как Александр Чуприян с 2018 года был первым заместителем погибшего главы ведомства Евгения Зиничева.

Напомним, что 55-летний Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября, пытаясь спасти 63-летнего кинорежиссера Александра Мельника. Владимир Путин, узнав об обстоятельствах гибели генерала армии, подписал указ о его награждении званием Героя России посмертно.

Биографию Александра Чуприяна можно считать образцовой для любого пожарного, который желает стать генералом.

Биографию Александра Чуприяна можно считать образцовой для любого пожарного, который желает стать генералом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний врио главы МЧС родился 23 марта 1958 года в городе Ухте Коми АССР (ныне Республика Коми, Россия). В 1976-1978 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР на должностях рядового и сержантского состава.

После армии пошел служить в пожарную охрану: по 1989 год служил в военизированных частях Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел (ГУВД) Леноблгорисполкома, где был пожарным, начальником караула, заместителем начальника, затем начальником военизированной пожарной части.

В 1989 году решил заняться карьерой: окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР (ныне Академия государственной противопожарной службы МЧС России) по специальности "инженер противопожарной техники и безопасности".

После окончания ВУЗа, в 1989-1993 годах занимал должность заместителя начальника, затем начальника отряда военизированной пожарной охраны в Санкт-Петербурге, к 2003 году дослужился до начальника управления ГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При всей этой интенсивной службе не бросал учебу. Успевал читать лекции на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России.

В Москву, на должность заместителя главы МЧС России был назначен в 2006 году. После того, как показал себя посту начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России. Учебу не бросил даже в Москве и стал доктором технических наук.

Президент назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2007 году в Московском институте стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС") Чуприян защитил диссертацию по теме "Методология построения интегрированной автоматизированной системы управления подразделениями МЧС России: на примере Северо-Западного федерального округа".

Форму заслуженного работника пожарной охраны и спасателя России украшает множество орденов и медалей. Среди них: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отвагу на пожаре". Генерал-полковник Александр Чуприян также отмечен Почетной грамотой правительства России (2005, 2011), имеет Почетную грамоту и благодарность президента России.