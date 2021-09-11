"Свободу террористам!" – связавшись с Киевом, Вашингтон вляпался по полной

23 августа, накануне дня Независимости Украины в Крыму был взорван местный газопровод

Мимо широкой отечественной и международной общественности как-то не заметно прошел тот факт, что на днях Госдепартамент США вляпался по полной, потребовав от России освободить самых настоящих террористов.

Нет, что США поддерживают террористов по всему миру и даже способствуют рождению международных террористических организаций (МТО) – это знает даже неграмотный малыш в каком-нибудь Лимпопо. И запрещенные в России террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида" выросли из тех семян, которые Вашингтон щедро сеял на Ближнем Востоке и в Азии для противостояния их сначала с СССР, а потом и для борьбы с Россией. Но там везде хотя бы сохранялось подобие, если не приличий, то имелась какая-то политическая, с их точки зрения, целесообразность. Но тут американцы связались с Украиной…

Вспомним, 23 августа, накануне дня Независимости Украины в Крыму был взорван местный газопровод. Первоначально в сообщениях об этом фигурировали некие "неизвестные". Действительно, если непосредственно на месте преступления участников такой акции задержать не удалось, то до момента их установления и задержания, они во всех странах в документах проходят как неизвестные или неустановленные лица. Но спустя весьма короткое время неизвестные превратились в весьма известных, а еще через несколько дней, 4 сентября, были задержаны пять человек. Среди которых был и заместитель руководителя запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" Нариман Джелялов. Компанию ему составили еще четверо – двоюродные братья Асан и Азиз Ахметовы, а также Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов.

На Украине тут же поднялся крик про "очередное притеснение" крымско-татарского народа, полетели петиции с требованиями освободить задержанных, призывы к другим государствам защитить и осудить и так далее. И защитнички, конечно же, нашлись.

- Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября Наримана Джелялова, — чеканными формулировками выразил в сообщении Госдепартамент США свое отношение и потребовал освобождения всей "пятерки". - Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям.

Но тут вдруг (ах, как некстати всегда это вдруг!) стало известно, что задержанные дали признательные показания и подробно описали, как выстроилась вся цепочка по взрыву газопровода в Крыму. И что Джелялов был посредником в организации акции, и что по его указанию братья Ахметовы выезжали на Украину, где специалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины снабдили их миной с часовым механизмом и объяснили, как с ней обращаться. И что перед взрывниками поставили задачу взорвать выбранный объект именно накануне Дня Независимости Украины, в подарок Киеву. И так далее. Подробные показания, записанные в ходе официальных допросов на видео и так далее.

И получается, что Госдепартамент США (а вместе с ним и все это государство) выступили в защиту самых настоящих террористов. Потому что подрыв объекта инфраструктуры другого государства (напомним – заказчик Минобороны Украины) в мирное время может быть квалифицирован именно так, а не иначе. А время официально именно, что мирное. Россия с Украиной не воюет, Украина России тоже войну не объявляла.

Вот и получается, что, вписавшись за террористов, США тем самым в очередной раз получили совсем не тот эффект, который ожидали. Понятно, что Украина семимильными шагами сама идёт к статусу государства-террориста, но, похоже, что Киев привязывает к этой упряжке и Вашингтон. Не с теми господа американцы связались, ой, не с теми. Они и себя утопят, и США измажут по полной не в повидле. Кстати, разоблачение участия американских спецслужб в одной связке с украинской СБУ в деле о попытке захвата так называемых "вагнеровцев" очень не лишний раз подтверждает эту традицию. Попытка похищения людей, терроризм, что следующее на повестке у сотрудничества американских и украинских спецслужб и главы Госдепартамента США господина Энтони Блинкена, организация работорговли?

Право слово, так недолго и до персональной карточки разыскиваемых Интерполом дослужиться. С красным уголком (RED NOTICE), обозначающим необходимость ареста и экстрадиции при обнаружении. Вместе с Украиной таких результатов добиться вполне реально.

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