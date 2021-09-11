Байден намерен посетить все три мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года

Байден уже прибыл в Нью-Йорк, где проведет полтора часа, участвуя в церемонии, проводимой ежегодно на месте, где стояли башни-близнецы Фото: REUTERS

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что президент США Джо Байден в 20-ую годовщину терактов 11 сентября 2001 года намерен принять участие во всех трех церемониях поминовения жертв террористических атак 9/11.

Байден с супругой уже прибыли в Нью-Йорк, где проведут полтора часа, участвуя в церемонии, проводимой ежегодно на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Затем они отправятся в Пенсильванию, где 11 сентября 2001 года упал пассажирский самолет, захваченный террористами.

После этого Байден отправится в Вирджинию, к Пентагону – зданию, занимаемым американским оборонным ведомством. Еще один пассажирский лайнер, который удалось захватить террористам 11 сентября 2001 года, был направлен ими на Пентагон, подвергшийся разрушениями.

Серия терактов, совершенных 11 сентября 2001 года, стала самой массовой по числу жертв в истории человечества: эти теракты унесли жизни 2977 человек. Немалая часть жертв до сих пор не опознана. На месте трагедий было найдено более 10000 фрагментов человеческих костей и тканей, идентификация которых продолжается.

Официальная версия расследования гласит, что за подготовкой, финансированием и осуществлением этих терактов стояла запрещенная в РФ террористическая группировка «Аль Каида».