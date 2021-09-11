Небратья, несестры, некумовья: на Украине не осталось пророссийских сил

Незалежная эволюционировала до стадии "Украина – это антиРоссия" Фото: REUTERS

Достаточно часто приходится слышать недовольство тем, что Украине в России уделяется столько внимания. Мол, уже поднадоело, да и не стоит сие недогосударство, чтобы о нем столько писать. Осмелюсь возразить. Украина не просто наш сосед. И даже не просто крайне враждебно настроенный по отношению к нашей стране сосед, а страна, чётко реализующая именно антироссийскую политику. От доминирующего политического тезиса второго президента Леонида Кучмы "Украина – не Россия" Незалежная эволюционировала к 2014-му и посейчас до стадии "Украина – это антиРоссия". То есть все, что творится сейчас на Украине, надо применять к России с приставкой "анти". То есть с точностью до наоборот. И происходящее на Украине могло бы твориться и в России, если бы мы пошли по одному с ними пути. Украина – предостережение для России, координаты опасности. Прежде всего, той, которая есть у нас внутри страны, а уже потом – в какой-то степени угроза внешняя, не столько для России, сколько для русских.

Если оперировать историческими реалиями, то трудно не признать близкого родства украинцев, русских и белорусских, произошедших от одного корня. Но к нынешнему моменту это родство "по крови" полностью дезавуируется ментальностью. Практически все попытки найти на Украине какие-то пророссийские настроения обречены на неудачу и терпят фиаско одно за другим. Очередное тому доказательство – голосование 8 сентября в Верховной раде Украины по обращению в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, к парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений. За принятие этой резолюции проголосовали 318 депутатов. Более двух третей списочного состава.

Причём, что характерно, не было ни одного украинского парламентария не то, чтобы "против", но и даже воздержавшихся по этому вопросу. А как же считающаяся многими политиками в России фракция практически "братской" партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"? А никак. Ни одного голоса "против", ни одного воздержавшегося. Они просто не голосовали по этому обращению. Точно так же, как и 17 депутатов из других фракция.

Небратья, несестры, некумовья и прочие не родственники – вот что такое нынешняя власть Украины вместе со всей возможной оппозицией по отношению к нам. Вполне вероятно, что по каким-то другим вопросам они могут иметь разные мнения, но в отношении к России, по вопросам Крыма они стоят на общей позиции. Считать иначе, значит, заниматься самообманом, который может привести к очень печальным последствиям. Когда удар в спину – это еще не самое страшное. И, да, эту позицию заняли не мы, не Россия, а они сами. И начали раскол, противостояние и "войну смыслов" тоже не мы.

Вся адекватность "пророссийских" украинцев сводится к простой и элементарной формулировке: "Россия должна прийти, спасти и дать". У украинских патриотов должны прийти и спасти Украину (в первую очередь – от России, а потом и от остальных собственных бед) ЕС, США, НАТО. И в чем тут разница, в аббревиатурах? Даже самые-самые адекватные эксперты, вроде журналиста из Одессы Юрия Ткачёва смотрят на Россию исключительно как на локомотив, который должен вывезти в светлое будущее, где плюшки будут сыпаться из рога изобилия просто так.

- Не факт, что нужны мы и России в её нынешнем виде - нужны в чисто практическом смысле, как источник неких потенциалов и перспектив для сотрудничества. А если и нужны, то не факт Россия захочет или сможет предложить гражданам Украины нечто, что их бы устроило и заинтересовало, - написал он в своем Телеграм-канале. - Собственно, все новости из России я лично для себя рассматриваю под одним очень простым углом: указывают ли они на готовность/возможность России стать локомотивом поезда в будущее для нас и всего Русского мира в целом?

И это при том, что он прекрасно осознает, что "без России нам всё равно так или иначе пипец. Вполне возможно, нам и с Россией тоже пипец. Но без неё – точно". Все равно, по их мнению, у них уже просто по определению есть билет в купе или в "мягкий вагон", где должны кормить просто по факту. Ладно, может даже, они согласятся и на прицепной вагон. Если его им предоставят. А ты, Россия, что встала, вези давай!

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