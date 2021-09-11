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Звезды11 сентября 2021 12:35

Сюрприз от Владимира Машкова: почему худрук "Табакерки" отказался делиться планами

Московский Театр Олега Табакова открыл 36-й сезон
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Ольга Чиповская, Ирина Пегова, Виталий Егоров. Фото Екатерины Цветковой

Ольга Чиповская, Ирина Пегова, Виталий Егоров. Фото Екатерины Цветковой

«В марте у нас праздник – 35 лет нашему театру. А вы знаете, что средний возраст нашей труппы тоже 35 лет?», - сообщил худрук «Табакерки» Владимир Машков 10 сентября на собрании труппы.

Ковидный год был, возможно, одним из самых сложных за всю историю этого театра. Сбор труппы начался с минуты молчания. Вспомнили актеров, которых не стало в прошлом сезоне: Александра Воробьева, Бориса Плотникова, Ольгу Барнет, знаменитого чечеточника Владимира Кирсанова, преподававшего степ в Школе Табакова...

Владимир Машков. Фото Екатерины Цветковой

Владимир Машков. Фото Екатерины Цветковой

С точки зрения творческой жизни сезон был достаточно успешным, несмотря на множество ограничений, длительный карантин, театр выпустил 5 премьер на Исторической и Новой сцене. Это спекткли «И никого не стало», «Старший сын», «(Не)Смешно», «Мольер, avec amour», «Страсти по Бумбарашу»… Но это уже состоявшиеся победы. А что ждёт театр впереди?

- Всем всегда интересно, что же мы будем делать дальше? Этот год объявлен Годом Науки. Я вам скажу, что нас ждет не просто Год Науки, а год научно-секретный, - сообщил Владимир Машков. - Поэтому планы на сезон мы не будем объявлять. Есть хорошее выражение: если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Но это не значит, что мы будем бездельничать. У нас есть большой портфель с пьесами, многие из них еще никто не видел, мало кто о них знает. Будем готовить сюрпризы.

Молодые актеры "Табакерки". Фото Екатерины Цветковой

Молодые актеры "Табакерки". Фото Екатерины Цветковой

Театр откроет сезон 13 сентября премьерным спектаклем "Страсти по Бумбарашу". Но работа началась раньше. С середины августа идут репетиции спектаклей текущего репертуара с новыми исполнителями. В этом году Театр Олега Табакова не продлил контракт нескольким артистам: Михаилу Хомякову, Евдокии Германовой, Ольге Красько, Василию Бриченко, Анастасии Дворянской, Илье Богомолову и Михаилу Бочарову... На их роли сделали вводы. В спектакле "Мольер, avec amour" главную роль вместо Михаила Хомякова исполнит Сергей Угрюмов, в спектакле "И никого не стало" роль судьи Уоргрейва (его играл Борис Плотников, скончавшийся из-за осложнений после коронавируса) - Константин Лавроненко, в спектакле "Ночь в отеле" в роли Сенатора (раньше был Хомяков) и Актрисы (была Ольга Красько) сыграют Александр Фисенко и Анастасия Тимушкова. «И это не просто ввод, а, как говорится, апгрейд всего спектакля», - сказал Машков.

одна из ведущих актрис труппы Яна Сексте. Фото Екатерины Цветковой

одна из ведущих актрис труппы Яна Сексте. Фото Екатерины Цветковой

Еще из новостей: в Театре Олега Табакова отныне будет худсовет, в который вошли: Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и актриса Алена Лаптева. Они должны немного разгрузить Машкова.

«А теперь вернёмся к земному, - подытожил Машков. - Совсем скоро в здании, в котором находится наша Историческая сцена, на Чаплыгина, 1А, начнётся капитальный ремонт. Пространство нашего театра тоже изменится. Будут обновлены все инженерные системы, административные помещения, но самое главное – наши зрительские и актёрские пространства. Преобразится зрительный зал и фойе, обновится сцена и сценическое оборудование – все это не ремонтировалось на протяжении 35 лет, а учитывая еще и возраст здания, построено оно в 1911 году и требует внимания. Мы не отходим от нашей истории, обязательно сохраним дух нашего угольного подвала, атмосферу, в которой родился Театр Олега Табакова».

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