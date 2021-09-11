Сюрприз от Владимира Машкова: почему худрук "Табакерки" отказался делиться планами

Ольга Чиповская, Ирина Пегова, Виталий Егоров. Фото Екатерины Цветковой

«В марте у нас праздник – 35 лет нашему театру. А вы знаете, что средний возраст нашей труппы тоже 35 лет?», - сообщил худрук «Табакерки» Владимир Машков 10 сентября на собрании труппы.

Ковидный год был, возможно, одним из самых сложных за всю историю этого театра. Сбор труппы начался с минуты молчания. Вспомнили актеров, которых не стало в прошлом сезоне: Александра Воробьева, Бориса Плотникова, Ольгу Барнет, знаменитого чечеточника Владимира Кирсанова, преподававшего степ в Школе Табакова...

Владимир Машков. Фото Екатерины Цветковой

С точки зрения творческой жизни сезон был достаточно успешным, несмотря на множество ограничений, длительный карантин, театр выпустил 5 премьер на Исторической и Новой сцене. Это спекткли «И никого не стало», «Старший сын», «(Не)Смешно», «Мольер, avec amour», «Страсти по Бумбарашу»… Но это уже состоявшиеся победы. А что ждёт театр впереди?

- Всем всегда интересно, что же мы будем делать дальше? Этот год объявлен Годом Науки. Я вам скажу, что нас ждет не просто Год Науки, а год научно-секретный, - сообщил Владимир Машков. - Поэтому планы на сезон мы не будем объявлять. Есть хорошее выражение: если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Но это не значит, что мы будем бездельничать. У нас есть большой портфель с пьесами, многие из них еще никто не видел, мало кто о них знает. Будем готовить сюрпризы.

Молодые актеры "Табакерки". Фото Екатерины Цветковой

Театр откроет сезон 13 сентября премьерным спектаклем "Страсти по Бумбарашу". Но работа началась раньше. С середины августа идут репетиции спектаклей текущего репертуара с новыми исполнителями. В этом году Театр Олега Табакова не продлил контракт нескольким артистам: Михаилу Хомякову, Евдокии Германовой, Ольге Красько, Василию Бриченко, Анастасии Дворянской, Илье Богомолову и Михаилу Бочарову... На их роли сделали вводы. В спектакле "Мольер, avec amour" главную роль вместо Михаила Хомякова исполнит Сергей Угрюмов, в спектакле "И никого не стало" роль судьи Уоргрейва (его играл Борис Плотников, скончавшийся из-за осложнений после коронавируса) - Константин Лавроненко, в спектакле "Ночь в отеле" в роли Сенатора (раньше был Хомяков) и Актрисы (была Ольга Красько) сыграют Александр Фисенко и Анастасия Тимушкова. «И это не просто ввод, а, как говорится, апгрейд всего спектакля», - сказал Машков.

одна из ведущих актрис труппы Яна Сексте. Фото Екатерины Цветковой

Еще из новостей: в Театре Олега Табакова отныне будет худсовет, в который вошли: Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Виталий Егоров и актриса Алена Лаптева. Они должны немного разгрузить Машкова.

«А теперь вернёмся к земному, - подытожил Машков. - Совсем скоро в здании, в котором находится наша Историческая сцена, на Чаплыгина, 1А, начнётся капитальный ремонт. Пространство нашего театра тоже изменится. Будут обновлены все инженерные системы, административные помещения, но самое главное – наши зрительские и актёрские пространства. Преобразится зрительный зал и фойе, обновится сцена и сценическое оборудование – все это не ремонтировалось на протяжении 35 лет, а учитывая еще и возраст здания, построено оно в 1911 году и требует внимания. Мы не отходим от нашей истории, обязательно сохраним дух нашего угольного подвала, атмосферу, в которой родился Театр Олега Табакова».

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