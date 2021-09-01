Евдокия Германова рассказала. как уходила из театра Табакова: "Освободите меня. Не будет никаких обид"

61-летняя заслуженная артистка РФ рассказала, почему покинула Табакерку и перешла в труппу МХАТ им.Горького. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Этим летом актриса Евдокия Германова, которая прослужила в Табакерке почти 40 лет и работала там фактически со дня основания театра Олега Табакова, покинула знаменитую труппу. Ей не продлили контракт. Из Табакерки она ушла без скандала, с ощущением, что по-прежнему является надежной опорой труппы, которой сегодня руководит Владимир Машков.

Понять Германову можно - последние 15 лет в родном театре у нее не было новых ролей. Доигрывала старый репертуар, получала зарплату. Логичный итог: «Я оказалась театру нерентабельна, - написала Германова в своем микроблоге. - Это меня не оскорбило, не унизило. В ближайшие годы театр не может мне предложить ничего, зная о том, что я где-то на стороне, подкармливаю себя, они со спокойной душой не продлили со мной контракт. Но я остаюсь душой театра и никогда ничего плохого ни о ком не скажу».

И вот поворот сюжета (хотя «Комсомолка» это предвидела и даже писала): Евдокия Германова стала актрисой МХАТ им.Горького. Она среди первых поддержала Ольгу Бузову на сцене Художественного театра (в спектакле «Чудесный грузин»).

8 октября во МХАТе - премьера спектакля «Розовое платье» (по пьесе «Розовое платье с зеленым пояском» Натальи Мошиной), где, как планировалось, Германова будет играть главную роль. Это история невестки чеховских трёх сестер Прозоровых - Натальи. Наташа уже пятидесятилетняя женщина, которая живет в сталинской России и работает уборщицей.

На сборе труппы, где худрук МХАТа Эдурад Бояков представил Германову как выдающуюся артистку современности, вдруг выяснилось, что Наташу будет играть не она, а Ирина Линдт.

Что случилось, и почему Германова ушла из Театра Олега Табакова, мы спросили у нее напрямую.

- Сегодня у «Табакерки» другие стратегические планы. Та направленность, те идеи, которые предложил посттабаковскому театру Володя Машков, очень интересны. Но не совпали со мной… Мы расстались очень хорошо. Жить так дальше: я жду, жду, надеюсь на новую роль, и ничего не происходит, уже было неловко. У меня другой статус. Я много лет преподаю (руководит мастерской театрального факультета университета «Синергия» - Ред.). У меня большие работы в кино, я играю в антрепризе, и это роскошные роли – Любовь Орлова, главная роль в спектакле «Август. Графство Осейдж» (в кино эту героиню Вайолет Уэстон сыграла Мэрил Стрип – Ред.). Все «старички» Табакерки, слава Богу, при деле, кто-то играет в антрепризе, кто-то преподает. Тогда давайте договоримся: освободите меня. Не будет никаких обид. Но работать-то надо, работать хочется. Тем более Эдуард Владиславович (Бояков) сделал мне предложение еще до того, как я ушла от Машкова. Просто так совпало.

- У вас амплуа клоунессы. Наверное, в Табакерке в какой-то момент вас… немного подвинула более молодая и энергичная актриса Яна Сексте, которая тоже работает в амплуа клоунессы. Или я не права?

- Ну что делать: Яна любит играть...

- Любая актриса любит играть.

- Не любая. Есть актрисы, которые любят получать букеты. Есть актрисы, которые любят быть в центре внимания. А есть актрисы, которые любят играть, и никому другому не отдадут это пространство… Наверное, вы правы. Но не мне судить. У них своя история, у меня - своя. Там театр молодых «выкормышей» (в хорошем смысле слова) актерского колледжа Табакова. Там уже другая молодая команда. Но повторюсь: с Машковым мы расстались очень хорошо. У меня с Володей есть кинопроект. Да и никто не знает, как жизнь дальше повернется.

- Почему в «Розовом платье» вдруг появилась Ирина Линдт, хотя первоначально спектакль планировался на вас?

- Я комическая актриса. Это правда, я - клоунесса. Та концепция спектакля, которая есть у Эдуарда Владиславовича Боякова, она иная. Мне нужно игровое начало, а у режиссера - другая цель.

- Где, в каком спектакле состоится ваш выход на мхатовскую сцену?

- Давайте об этом пока не будем. Что-то обязательно появится, но говорить об этом рано.