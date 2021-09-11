Тайны 9/11: Вплавившаяся в металл Библия и теракт, который убивает 20 лет спустя

Этот смог накрыл десятки тысяч людей, которые находились рядом с местом теракта и буквально своими легкими вдыхали горечь трагедии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед годовщиной событий 11 сентября 2001 года традиционно появляются новые расследования, которые пытаются с неожиданной стороны взглянуть на события, произошедшие в США. Обычно авторы стараются приоткрыть завесу тайны над террористическими атаками или обосновывают свои конспирологические теории. Но вышедший на днях полуторачасовой документальный фильм британского канала ITV под названием «9/11: жизнь под нападением» рассказывает эту историю с точки зрения простых людей, испытавших сильнейший ужас за всю свою жизнь. В ленту вошли уникальные кадры – фото и видеозаписи очевидцев, которые снимали этот день на любительские камеры.

АДСКИЙ ЗАПАХ

Один из самых эмоциональных эпизодов фильма связан с жителями Нью-Йорка, которые решили запечатлеть на камеру ужасные события 11 сентября. Их самыми яркими воспоминаниями стали не виды падающих небоскребов, а запах.

- Это был ужасный смрад горящей проводки и металла, это было что-то невообразимое признался один из свидетелей. Этот смог накрыл десятки тысяч людей, которые находились рядом с местом теракта и буквально своими легкими вдыхали горечь трагедии.

Как говорят авторы фильма, многие жители окрестных домов потом серьезно заболели из-за пыли и смога, образовавшихся после падения домов, а некоторые из мужчин даже получили рак груди, который весьма маловероятен у сильного пола. На кинопленке пара рабочих, которым удалось спастись из башен-близнецов, оттирает белую пыль с лица: «не знаю, что это за чертовщина, на надеюсь, что она нас не убьет».

Один из выживших Питер Мессайен вспоминает «едкий запах гари», который напоминал «смесь горящего пластика, электроники, бумаги, стали и бетона, смешанный с авиационным керосином, озоном и с каким-то сладковатым привкусом». Мужчина признался, что потом этот запах преследовал его еще пару месяцев после трагедии.

Перед годовщиной событий 11 сентября 2001 года традиционно появляются новые расследования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ

Еще одной из примет трагедии, по словам очевидцев, опрошенных авторами документалки, стала бумага, падающая с неба. С учетом того, что башни-близнецы были одним из крупнейших бизнес-центров мира, в них были тонны бумаги, ведь цифровая эра тогда только наступала. В отличие от бетона и стекла листы бумаги были довольно легкими, из-за чего они крутились в воздухе, превращаясь в настоящие бумажные вихри, а потом дождем падали на шокированных жителей Большого яблока, добавляя сюрреализма разворачивающемуся аду.

Один из журналистов Роберт Сигель даже поймал шелестящий листок и понял, что перед ним резюме парня, который хотел устроиться на работу в ресторан «Окна», который находился на 106 и 107 этажах Всемирного торгового центра. Оказалось, что тот самый парень, которого звали Гит Авитал, действительно пытался получить место в «Окнах», и даже надеялся, что его позовут на собеседование. Правда сейчас Авитал и его жена гадают, как могла бы сложиться их судьба, если бы мужчина тогда получил приглашение в ресторан.

Но не только обычные листы бумаги связывают с трагедией в Нью-Йорке. В фильме рассказывается, как через год после разрушения зданий пожарные обнаружили на месте башен-близнецов экземпляр Библии, буквально вплавленный в металл. Примечательно, что текст священной книги был открыт на цитате из Нагорной проповеди Иисуса Христа со словами: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

В Великобритании вышел фильм, который позволяет по-новому взглянуть на трагедию 2001 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Много внимания в фильме уделено и людям, выпрыгнувшим из окна во время трагедии. В свое время весь мир облетел снимок, сделанный фотографом «Ассошиэйтед Пресс» Ричардом Дрю, на котором изображен неизвестный, падающий вниз головой. Как впоследствии насчитали спасатели, около 200 работников и посетителей ВТЦ, которые оказались заблокированы в зданиях, решили таким образом избежать кончины в огне.

На пленке слышны возгласы отчаяния, когда простые люди, снимавшие трагедию, видели очередного несчастного, летевшего вниз. Особо трогательной были последние секунды неизвестной пары, которая, взявшись за руки, шагнула в смерть. Другая женщина, словно бы пытаясь прикрыть свою наготу, до последнего держала юбку, взвивающуюся вверх во время падения. Скорость падения людей в момент столкновения с землей составляла около 250 км/ч, при этом время падения составляло около 10 секунд.

Одна из свидетельниц Келли Райер рассказывает, что многие «падающие люди» выглядели полностью потерянными, они были просто ослеплены дымом и огнем и закрывали руками лицо.

10 тысяч человек заболели различными онкологическими заболеваниями из-за токсичного дыма и гари, витавшими в воздухе во время терактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦЫ

Но самое страшное то, что теракты 11 сентября продолжают убивать людей даже через 20 лет после произошедшего. Оказывается, около 10 тысяч человек заболели различными онкологическими заболеваниями из-за токсичного дыма и гари, витавшими в воздухе во время терактов.

Как заявил адвокат Джон Фиал, представляющий интересы жертв 9/11, «до сих пор эта трагедия продолжает убивать». У спасателей и тех, кто работал на месте обрушения башен-близнецов наблюдается повышенный риск рака легких, щитовидной железы и кожи, а также лейкемии.

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