Тайны 9/11: Вплавившаяся в металл Библия и теракт, который убивает 20 лет спустя

Этот смог накрыл десятки тысяч людей, которые находились рядом с местом теракта и буквально своими легкими вдыхали горечь трагедии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Перед годовщиной событий 11 сентября 2001 года традиционно появляются новые расследования, которые пытаются с неожиданной стороны взглянуть на события, произошедшие в США. Обычно авторы стараются приоткрыть завесу тайны над террористическими атаками или обосновывают свои конспирологические теории. Но вышедший на днях полуторачасовой документальный фильм британского канала ITV под названием «9/11: жизнь под нападением» рассказывает эту историю с точки зрения простых людей, испытавших сильнейший ужас за всю свою жизнь. В ленту вошли уникальные кадры – фото и видеозаписи очевидцев, которые снимали этот день на любительские камеры.
Один из самых эмоциональных эпизодов фильма связан с жителями Нью-Йорка, которые решили запечатлеть на камеру ужасные события 11 сентября. Их самыми яркими воспоминаниями стали не виды падающих небоскребов, а запах.
- Это был ужасный смрад горящей проводки и металла, это было что-то невообразимое признался один из свидетелей. Этот смог накрыл десятки тысяч людей, которые находились рядом с местом теракта и буквально своими легкими вдыхали горечь трагедии.
Как говорят авторы фильма, многие жители окрестных домов потом серьезно заболели из-за пыли и смога, образовавшихся после падения домов, а некоторые из мужчин даже получили рак груди, который весьма маловероятен у сильного пола. На кинопленке пара рабочих, которым удалось спастись из башен-близнецов, оттирает белую пыль с лица: «не знаю, что это за чертовщина, на надеюсь, что она нас не убьет».
Один из выживших Питер Мессайен вспоминает «едкий запах гари», который напоминал «смесь горящего пластика, электроники, бумаги, стали и бетона, смешанный с авиационным керосином, озоном и с каким-то сладковатым привкусом». Мужчина признался, что потом этот запах преследовал его еще пару месяцев после трагедии.
Перед годовщиной событий 11 сентября 2001 года традиционно появляются новые расследования
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Еще одной из примет трагедии, по словам очевидцев, опрошенных авторами документалки, стала бумага, падающая с неба. С учетом того, что башни-близнецы были одним из крупнейших бизнес-центров мира, в них были тонны бумаги, ведь цифровая эра тогда только наступала. В отличие от бетона и стекла листы бумаги были довольно легкими, из-за чего они крутились в воздухе, превращаясь в настоящие бумажные вихри, а потом дождем падали на шокированных жителей Большого яблока, добавляя сюрреализма разворачивающемуся аду.
Один из журналистов Роберт Сигель даже поймал шелестящий листок и понял, что перед ним резюме парня, который хотел устроиться на работу в ресторан «Окна», который находился на 106 и 107 этажах Всемирного торгового центра. Оказалось, что тот самый парень, которого звали Гит Авитал, действительно пытался получить место в «Окнах», и даже надеялся, что его позовут на собеседование. Правда сейчас Авитал и его жена гадают, как могла бы сложиться их судьба, если бы мужчина тогда получил приглашение в ресторан.
Но не только обычные листы бумаги связывают с трагедией в Нью-Йорке. В фильме рассказывается, как через год после разрушения зданий пожарные обнаружили на месте башен-близнецов экземпляр Библии, буквально вплавленный в металл. Примечательно, что текст священной книги был открыт на цитате из Нагорной проповеди Иисуса Христа со словами: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».
В Великобритании вышел фильм, который позволяет по-новому взглянуть на трагедию 2001 года
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Много внимания в фильме уделено и людям, выпрыгнувшим из окна во время трагедии. В свое время весь мир облетел снимок, сделанный фотографом «Ассошиэйтед Пресс» Ричардом Дрю, на котором изображен неизвестный, падающий вниз головой. Как впоследствии насчитали спасатели, около 200 работников и посетителей ВТЦ, которые оказались заблокированы в зданиях, решили таким образом избежать кончины в огне.
На пленке слышны возгласы отчаяния, когда простые люди, снимавшие трагедию, видели очередного несчастного, летевшего вниз. Особо трогательной были последние секунды неизвестной пары, которая, взявшись за руки, шагнула в смерть. Другая женщина, словно бы пытаясь прикрыть свою наготу, до последнего держала юбку, взвивающуюся вверх во время падения. Скорость падения людей в момент столкновения с землей составляла около 250 км/ч, при этом время падения составляло около 10 секунд.
Одна из свидетельниц Келли Райер рассказывает, что многие «падающие люди» выглядели полностью потерянными, они были просто ослеплены дымом и огнем и закрывали руками лицо.
10 тысяч человек заболели различными онкологическими заболеваниями из-за токсичного дыма и гари, витавшими в воздухе во время терактов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Но самое страшное то, что теракты 11 сентября продолжают убивать людей даже через 20 лет после произошедшего. Оказывается, около 10 тысяч человек заболели различными онкологическими заболеваниями из-за токсичного дыма и гари, витавшими в воздухе во время терактов.
Как заявил адвокат Джон Фиал, представляющий интересы жертв 9/11, «до сих пор эта трагедия продолжает убивать». У спасателей и тех, кто работал на месте обрушения башен-близнецов наблюдается повышенный риск рака легких, щитовидной железы и кожи, а также лейкемии.
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