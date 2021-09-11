Путин: Россия и Москва идут на исторический рекорд по строительству жилья Фото: REUTERS

В день 874-летия Москвы Владимир Путин встретился в Кремле с Сергеем Собяниным. Мэр Москвы рассказал, как пандемия повлияла на реновацию, есть ли толк от электробусов и что происходит с экологией. Вот главное, о чем градоначальник рассказал президенту:

УСЛУГИ В КРИЗИСЕ

Собянин рассказал, что экономика города по большей части «превзошла докризисный уровень».

- Достаточно прилично – от 7 до 20% с лишним по разным отраслям и направлениям, - уточнил мэр.

Безработица опустилась до уровня 2019 года, инвестиции, производство и строительство выросли. В минусе пока осталась только сфера услуг. Но глава Москвы заметил, что и она к концу года может вернуться к докризисному уровню.

РЕНОВАЦИЯ

- Кризис не мог не повлиять на реновацию жилья в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - заметил президент.

Собянин в ответ заверил, что все идет по графику: до конца года будет переселено 50 тысяч человек (имеется ввиду общее количество с самого начала программы); к 2032 году, как и обещали, реновация завершится; работа идет по нарастающей — чем дальше, тем больше темпы.

- То есть они, эти программы, не подорваны? - уточнил Путин.

- Нет, абсолютно, - успокоил Собянин.

Мэр добавил, что в 2021 году Москва вообще может поставить «рекорд за всю историю города» по строительству жилья - 6 млн. новых квадратных метров. Это при том, что в 2009-м, после кризиса, за год возвели только два миллиона.

- У нас в целом по стране может быть рекорд, - парировал президент.

ТРАНСПОРТ

- Когда растут объемы жилищного строительства, сразу возникает проблема социальной инфраструктуры и транспорта. Я это очень хорошо помню еще по периоду своей работы в Петербурге, - напомнил Путин.

В ответ Собянин рассказал, что сейчас Москва строит общественный транспорт такими темпами, «каких не было даже в советское время». До конца года появятся новые 10 станций метро и городских электричек. А за последние пять лет суммарно ввели 100 (!) станций — учитывается МЦК, две линии МЦД и собственно подземка.

- Мы треть Большого кольца метро уже ввели. Еще треть – это западное, юго-западное и южное направление – введем в этом году. Надеюсь, что в следующем году мы введем (может, в начале 2023 года) оставшуюся треть, наиболее сложную, - рассказал мэр.

Градоначальник добавил, что в итоге «у нас будет самое большое метрокольцо в мире».

Сейчас идет проектирование МЦД-3. Линия городских электричек свяжет север и юг города, запустить движение планируется в 2023 году. Собянин рассказал, что МЦД-4 «с виду кажется неказистым», но он объединит все столичные вокзалы, кроме Павелецкого (запуск в конце 2023 или в начале 2024 года).

- Людям удобно будет пользоваться, можно будет пересесть практически на любое направление, - похвалил президент.

МЦД-5 (свяжет ярославское и павелецкое направление) должны закончить в 2024-2025 годах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ

Собянин признал, что в прошлом году из-за пандемии многие проекты по благоустройству заморозили. Но в 2021-м все возобновили.

- У нас в программе около 20 улиц и набережных Москвы, которые мы реконструируем, порядка 3,5 тысячи объектов – это дворы в жилых микрорайонах, это благоустройство территорий поликлиник, школ, объектов социального назначения и так далее, - рассказал мэр.

Глава Москвы добавил, что сейчас районы стараются благоустраивать комплексно. Чтобы и прогуляться было где, и услуги в шаговой доступности.

Путин вспомнил, что столица сейчас на первом месте в Европе по количеству электробусов. Президент спросил, как вообще обстоит дело с экологией. Собянин ответил, что сделано не мало, и вот главное:

- Новые технологические линии на НПЗ в Капотне убрали 99% неприятного запаха.

- Реконструированы городские очистные сооружения.

- Обязательный стандарт Евро-5 для топлива на всех заправках города.

- Ограничен въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 «в соответствующие зоны Москвы».

- 10 млн. деревьев и кустарников высажено.

«Создали в России на базе «КАМАЗа» и «ГАЗа», двух производителей, которые сегодня создают одни из лучших машин в мире – электробусы. Это новая отрасль родилась, и до конца года уже в Москве их будет ходить около тысячи. То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях», - поделился наблюдением мэр города.