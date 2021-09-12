Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 сентября 2021 8:50

Американцы вывезут афганских летчиков, бежавших в Узбекистан

В Узбекистан из соседней страны уехали более 500 пилотов и членов их семей
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Руководители «Талибана»* пообещали амнистию чиновникам и военным, сотрудничавшим с режимом США на территории Афганистана

Руководители «Талибана»* пообещали амнистию чиновникам и военным, сотрудничавшим с режимом США на территории Афганистана

Фото: Александр КОЦ

Власти США и Узбекистана достигли соглашения относительно находящихся на территории азиатской страны военных летчиков и членов их семей, сбежавших от талибов (члены запрещенной в России террористической организации "Талибан"*) из Афганистана. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации WSJ, афганцы будут переброшены на одну из военных баз США, расположенную в столице Катара, Дохе. Куда их отправят дальше – пока неизвестно.

На данный момент на территории Узбекистана находится более 40 вертолетов и самолетов, принадлежащих военно-воздушным силам Афганистана. После вывода войск США из Кабула и стремительного захвата власти талибами*, пилоты сочли за лучшее собрать свои семьи и улететь из страны.

Руководители «Талибана»* пообещали амнистию чиновникам и военным, сотрудничавшим с режимом США на территории Афганистана, однако пилоты опасаются за свою жизнь и не спешат возвращать боевые машины. Кроме того, против этого шага выступает и Вашингтон.

Новое руководство Афганистана пыталось воззвать к патриотическим чувствам сбежавших пилотов, заявив, что страна нуждается в них, однако просьба прозвучала неубедительно и на нее никто не откликнулся. Также известно, что талибы* пытались оказать давление на власти Узбекистана с целью заставить их отправить летчиков вместе с воздушными суднами назад.

* - запрещенная в России террористическая организация и ее члены

КАРТИНА ДНЯСитуация в Афганистане: Последние новости