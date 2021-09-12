Александр Масляков о словах Зеленского про войну с Россией: "Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес"

Александр Масляков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Александр Васильевич! Это Гамов Александр из «Комсомолки» побеспокоил.

- Да.

- Я дважды-трижды обращался к вам с комментариями по поводу Зеленского, но сейчас просто не могу утерпеть. Потому что он заявил, что не исключил «вероятность полномасштабной войны с Россией». А наши политики, комментируя это, вспоминают КВН, что это типа шутки кавээновские. Это моя любимая передача, одна из любимых. Я считаю, что у нас-то умные шутки. Вот. А это - дурацкая. Как бы вы мои переживания прокомментировали, прежде всего? А потом уже заявление вашего бывшего игрока.

- Ой, вы знаете, я уже и забыл, что он игрок в КВН, потому что он игрок какой-то очень управляемый, так сказать, как это называется? Кукла.

- Кукловоды.

- Ну, кукловоды, а кукла-то как?

- Марионетки?

- Ну, типа да. Он уже типа марионетки, понимаете? Поэтому, я его не воспринимаю как кавээнщика.

И такая аналогия мне в голову не приходила, хотя попытки пошутить, не очень удачные, бывают у кавээнщиков.

Но это не тот случай. Это все с чужого голоса.

- А вам не обидно, что наши политики говорят, что - типа, не обращайте внимания, это - что-то типа кавээновской шутки у него.

- Они не так говорили. Это Лавров сказал, он не так это формулировал. Ну, что он конкретно имел в виду, это надо спрашивать у него, но какая обида? Это речь только о том, как я понимаю, Лаврова, что - вместо, чтобы делом заниматься, Зеленский пытается что-то такое пошутить, отшутиться. Только так.

- Нет, были и другие. Вас вспоминали и другие.

- Ну, это не суть, Саш. Ну…

- Ну, ладно. Вы немножко успокоили…

- Это как-то, как раз, - если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес.

- Я понял. То есть, в любом случае, если он попросится обратно потом, когда он перестанет быть президентом, к вам в клуб, вы его не примете, да? Или примете?

- Нет, конечно! Это уже другие клубы, это уже не ко мне.

- Я понял. Спасибо вам огромное!

- На за что, Саш. Ничего.