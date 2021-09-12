Сергей Марков: Глава собвеза Украины — типичный предатель, запрещающий украинцам быть русскими

Руководитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Руководитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался за то, чтобы украинский язык перешел с кириллицы на латиницу, а вторым языком страны стал английский как «язык цивилизованного общения».

Kp.ru обратился за комментарием в главе Института политических исследований Сергею Маркову

- Предложение перевести Украину с кириллиц на латиницу к чему ведет?

- Это ведет к окончательному превращению Украины в Антироссию. Это главный план центра внешнего управления Украиной. Который создан спецслужбами США, Канады, Великобритании и Польши. При участии других стран НАТО. Глава СНБО Данилов — он просто исполнитель воли такого центра.

Вот в эти дни в России вспоминают Александра Невского. Я только что был на большом крестном ходе в Успенском соборе. Он же был князем не только новгородским, но и и киевским и владимирским — князем большой Руси. В те годы были попытки и вооруженным, и другим путем сломать православную идентичность. Сделать ее латинской, католической, подчинить ее центрам тогдашней Западной Европы. Отчасти и потому Александр Невский шел на союз с Ордой — те облагали данью, но не покушались на веру, на душу народа.

- Папа Римский тогда прямо предлагал князю Александру принять католичество?

- Да, и князь Новогородский, Киевский и Владимирский Александр Невский на это не пошел — он сохранил православную русскую идентичность.

- А нынешние киевские «князья» на это идут легко?

- Глав СНБО Данилов — он выглядит типичным предателем. Опять продолжение той же западной экспансии. И Данилов обычный предатель, который выполняет внешний план, чтобы убить душу русского народа на Украине. И сделать из него что-то новое. Без сомнения в их планах - реформы украинского языка с окончательным полным запретом на русский язык. Перевод на латиницу. И максимальная полонизация. Если эта марионеточная власть сохранится, то они каждый год будут выдавливать присутствие русского языка.

- И вторым государственным станет английский?

- Их следующий шаг — чтобы страна была англофильская. А потом они и украинский язык нынешний, который является искусственным языком - они захотят выдавить. Но некоторое время украинский будет иметь равное хождение при оккупационной администрации с английским. Силой будут заменять.

- Данилов говорит об «избавлении от кириллицы» - как об избавлении вообще от всего русского?

- Украинцам хотят запретить быть русскими. Отказ от кириллицы — звено в этой цепи,

- Сколько времени это займет?

- Это зависит от степени доминирования США на этой территории. Будут попытки внедрения - и попытки замены кириллицы на латиницу уже в этом году начнется. Наверняка в ближайшее время будет создан тайный штаб по разработке концепции по полному запрету русского и переводу украинского языка на латиницу.

- Для половины жителей Украины это будет дискомфортно..

- США, Великобритания и Канада установили там гибридный режим. Главными врагами

Украины эти страны, как это не покажется кому-то странным, и являлись. Они в 2013-м ей объявили гибридную войну. А в 2014-м ее выиграли. И установили оккупационный режим главная цель которого в конечном счете - ликвидация Украины. Преобразования ее в колонию. И жители этих обновленных территорий просто обязаны будут хорошо знать английский - чтобы воевать в войнах которые США с сателлитами ведут по миру.

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