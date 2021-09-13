Наш спортсмен вырвал победу у первой каретки мира Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2021). В финале наш спортсмен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Их матч длился более двух часов и завершился победой Медведева со счетом 6:4, 6:4, 6:4. За эту встречу россиянин совершил 16 эйсов, а также допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Рассказываем, что произошло после матча Медведева и Джоковича на US Open.

Сразу после последнего забитого мяча россиянин решил прилечь на корт и, будто обессиленный, высунул язык. Пролежав на площадке несколько секунд он поднялся, чтобы поблагодарить Джоковича за игру.

. Фото: REUTERS

Выход Даниила Медведева в финал US Open можно назвать историческим достижением для российского тенниса. За все время это уже 11-е участие наших спортсменов в решающих матчах турниров "Большого шлема" среди мужчин. Теперь Даниил стал третьим россиянином в спортивной истории, кому удалось добиться такого успеха после Кафельникова и Сафина.

После турнира первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву. По его словам, это был потрясающий матч. Он также признался, что в россиянин в будущем еще будешь стоять на этой сцене.

- Прежде всего я хочу поздравить тебя, Даниил. Это был действительно потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, - так это ты. Прекрасная работа. Поздравляю тебя и твою замечательную команду, - сказал сербский спортсмен.

Кстати, что касается оценки этой победы российского теннисиста, то по мнению комментатора Дмитрия Губерниева это событие - "великая победа российского спорта", которой невозможно не гордится.

. Фото: REUTERS

Сам же победитель извинился перед Новаком и его болельщиками.

- Я никогда этого никому не говорил, но для меня он величайший теннисист в истории, - разоткровенничался Медведев на торжественной церемонии.

Российский теннисист также признался, что этот день для него особенный, поскольку сегодня третья годовщина его с супругой свадьбы.

- Я не знал, что подарить по ходу турнира, поэтому решил быстро найти подарок. Когда я победил в полуфинале, я понял, что нужно брать турнир, потому что времени на поиск подарка у меня не было, - заявил Даниил, подарив свою победу на US Open любимой жене.

С победой на на US Open 25-летнего спортсмена поздравила Сборная России по футболу. Команда в Инстаграм написала, что болела за него на турнире.

Кроме признания российский спортсмен заработал на турнире кругленькую сумму. Так, Медведев заработал 2,5 миллиона долларов. Призовые Джоковича составили 1,25 миллиона долларов.