Американские военные подняли российский флаг на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников Фото: Алексей ОСИПОВ

Увидеть российский и американский флаги, развевающиеся вместе, в последние годы – задача почти невыполнимая. Но все же у Москвы и Вашингтона есть и общие интересы, и общие ценности, и общая память. Не только в наших странах, но и во всем цивилизованном мире помнят о скорбной дате – 20-ой годовщине терактов в США.

Мемориал «Слеза скорби» работы российского скульптора Зураба Церетели стоит на набережной американского города Байонн (штат Нью-Джерси), напротив южной оконечности Манхэттена, где стояли разрушенные террористами 11 сентября 2001 года башни Всемирного торгового центра.

Американские военные держали российский флаг на церемонии памяти жертв терактов Фото: Алексей ОСИПОВ

Мемориал является даром Российской Федерации народу США, в церемонии его закладки принимал участие президент России Владимир Путин. Глава российского государства был в числе первых иностранных лидеров, позвонивших в Белый дом и выразивших глубокие соболезнования гражданам Соединенных Штатов.

Наша поддержка, искреннее сочувствие семьям погибших в связи с невосполнимой утратой неизменны и спустя все эти годы. Теракты 11 сентября стали крупнейшими по количеству жертв в современной истории. В списке погибших – и 18 русскоязычных американцев – выходцев из России и других республик бывшего СССР. Мы не просто разделили с американским народом боль людских утрат, мы оплакивали наших близких.

У «Слезы скорби» прошла церемония, посвященная памяти жертв терактов 11 сентября. Ее организовали дипломаты постпредства Российской Федерации при ООН и генконсульства РФ в Нью-Йорке совместно с Институтом Шиллера.

Торжественный караул американских военных застыл у «Слезы памяти» с флагами России и США. Хор Института Шиллера исполнил гимны обеих стран.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников вспоминает:

- 11 сентября 2001 года я был дежурным дипломатом Посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Я помню каждую минуту этого и всех последовавших дней – тысячи телефонных звонков, сообщений электронной почты, обращений на наш сайт… Россияне и наши соотечественники со всего мира просили нас не только передать Америке слова своего сочувствия, но и предлагали свою помощь, выражали немедленную готовность протянуть народу США руку помощи.

Мемориал «Слеза скорби» работы российского скульптора Зураба Церетели стоит на набережной американского города Байонн Фото: Алексей ОСИПОВ

Овсянников напомнил, что у «Слезы скорби» ежегодно проходят церемонии поминовения погибших в авиакатастрофе артистов российского Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. И два десятилетия назад этот творческий коллектив одним из первых откликнулся на трагедию 11 сентября.

- Такие примеры солидарности способствуют укреплению общности наших народов и перед лицом глобальных вызовов. К нашему общему сожалению, международный терроризм за прошедшие годы только набрал силу. Ни одна страна не застрахована от этого зла, ни одна, даже самая сильная держава не в состоянии побороть его в одиночку. Поэтому достижение единства мирового сообщества в противостоянии международному терроризму, являющемуся общей угрозой человечеству – наша важнейшая, безотлагательная и – главное - совместная задача. – сказал генконсул.