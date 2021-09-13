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В мире13 сентября 2021 8:05

Американские военные подняли российский флаг на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября

В США прошла еще одна церемония по случаю трагичной даты
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников

Фото: Алексей ОСИПОВ

Увидеть российский и американский флаги, развевающиеся вместе, в последние годы – задача почти невыполнимая. Но все же у Москвы и Вашингтона есть и общие интересы, и общие ценности, и общая память. Не только в наших странах, но и во всем цивилизованном мире помнят о скорбной дате – 20-ой годовщине терактов в США.

Мемориал «Слеза скорби» работы российского скульптора Зураба Церетели стоит на набережной американского города Байонн (штат Нью-Джерси), напротив южной оконечности Манхэттена, где стояли разрушенные террористами 11 сентября 2001 года башни Всемирного торгового центра.

Американские военные держали российский флаг на церемонии памяти жертв терактов

Американские военные держали российский флаг на церемонии памяти жертв терактов

Фото: Алексей ОСИПОВ

Мемориал является даром Российской Федерации народу США, в церемонии его закладки принимал участие президент России Владимир Путин. Глава российского государства был в числе первых иностранных лидеров, позвонивших в Белый дом и выразивших глубокие соболезнования гражданам Соединенных Штатов.

Наша поддержка, искреннее сочувствие семьям погибших в связи с невосполнимой утратой неизменны и спустя все эти годы. Теракты 11 сентября стали крупнейшими по количеству жертв в современной истории. В списке погибших – и 18 русскоязычных американцев – выходцев из России и других республик бывшего СССР. Мы не просто разделили с американским народом боль людских утрат, мы оплакивали наших близких.

У «Слезы скорби» прошла церемония, посвященная памяти жертв терактов 11 сентября. Ее организовали дипломаты постпредства Российской Федерации при ООН и генконсульства РФ в Нью-Йорке совместно с Институтом Шиллера.

Торжественный караул американских военных застыл у «Слезы памяти» с флагами России и США. Хор Института Шиллера исполнил гимны обеих стран.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников вспоминает:

- 11 сентября 2001 года я был дежурным дипломатом Посольства Российской Федерации в Вашингтоне. Я помню каждую минуту этого и всех последовавших дней – тысячи телефонных звонков, сообщений электронной почты, обращений на наш сайт… Россияне и наши соотечественники со всего мира просили нас не только передать Америке слова своего сочувствия, но и предлагали свою помощь, выражали немедленную готовность протянуть народу США руку помощи.

Мемориал «Слеза скорби» работы российского скульптора Зураба Церетели стоит на набережной американского города Байонн

Мемориал «Слеза скорби» работы российского скульптора Зураба Церетели стоит на набережной американского города Байонн

Фото: Алексей ОСИПОВ

Овсянников напомнил, что у «Слезы скорби» ежегодно проходят церемонии поминовения погибших в авиакатастрофе артистов российского Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. И два десятилетия назад этот творческий коллектив одним из первых откликнулся на трагедию 11 сентября.

- Такие примеры солидарности способствуют укреплению общности наших народов и перед лицом глобальных вызовов. К нашему общему сожалению, международный терроризм за прошедшие годы только набрал силу. Ни одна страна не застрахована от этого зла, ни одна, даже самая сильная держава не в состоянии побороть его в одиночку. Поэтому достижение единства мирового сообщества в противостоянии международному терроризму, являющемуся общей угрозой человечеству – наша важнейшая, безотлагательная и – главное - совместная задача. – сказал генконсул.

Трагедия в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года
КАРТИНА ДНЯТеракт 11 сентября 2001 года в Америке