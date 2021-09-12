Теракты 11 сентября подготовил арендатор башен-близнецов, а разведка все знала: Главные конспирологические версии трагедии в США

«Комсомолка» рассказывает о главных конспирологических версиях случившегося 20 лет назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незадолго до 20-летней годовщины трагедии 9/11 уважаемый фонд изучения общественного мнения провел опрос среди американцев: верите ли вы, что нам рассказали всю правду о тех событиях. Больше 50% ответили «нет». И их можно понять, очень уж много в этой истории белых пятен. «Комсомолка» рассказывает о главных конспирологических версиях случившегося 20 лет назад.

ВЕРСИЯ 1. САУДОВСКИЙ СЛЕД

12 сентября 2001 года в роскошный отель Mariott в городе Херндон, штат Вирджиния, ворвалась добрая сотня агентов ФБР. Их интересовали стандартные номера, где некоторое время назад поселились трое молодых людей, угнавших один из самолетов 11 сентября — тот, что врежется в Пентагон.

Впрочем, часть агентов отправилась на этаж с люксами и принялась обыскивать номер, где квартировал некто мистер Салех ибн Абдул Рахман аль-Хуссейн, гражданин Саудовской Аравии. Следователей насторожил тот факт, что прибыл он в отель за каких-то полчаса до троицы будущих смертников. Тут мы ступаем на очень тонкий лед домыслов и предположений, потому что роль аль-Хуссейна в событиях 11 сентября не то что не прояснена, ее, похоже, никто толком не пытался установить.

Зато хорошо известно, что стало с аль-Хуссейном после всей этой истории. На родине он получил престижный и ответственный пост министра хаджа — то есть не только отвечал за состояние главных святынь в Мекке и Медине и организовывал ежегодное к ним паломничество, но и пропускал через себя миллионы и миллиарды, которые жертвуют отправляющиеся на хадж мусульмане.

А ведь вскоре после терактов агенты ФБР не просто осмотрели номер уважаемого араба — он был задержан. Впрочем, сидел он за решеткой в темнице сырой недолго. Полноценное авиасообщение в Штатах еще не открылось, когда несколько самолетов с высокопоставленными саудитами вылетело в сторону Эр-Рияда. На борту был не только сосед по гостинице джихадистов, но и, например, брат Осамы Шафик бин-Ладен. Как позже выяснилось, американские власти не знали даже, сколько именно человек вылетело из страны, в одних полетных документах значится цифра 22 пассажира, в других 25. Власти США потом разводили руками: в суматохе после 11 сентября не доглядели.

На тех «вывозных» рейсах была и еще одна интересная персона — жена посла Саудовской Аравии в США принцесса Хайфа. Примечательна она в первую очередь тем, что почти год исправно высылала деньги... тем самым террористам, которые направили угнанный «Боинг» в здание Пентагона. Принцесса Хайфа каждый месяц исправно перечисляла им по 3500 долларов на брата. С такими деньгами они могли не особо заботиться о бытовых вопросах, а готовиться ко встрече с гуриями.

Неужели американские спецслужбы ничего этого не знали? Даже если и знали, то генералам и агентам было невозможно тягаться во влиянии с человеком, который организовал эвакуации саудовцев из объятых паникой Соединенных Штатов. Речь о его высочестве принце Бандаре бин Султане, после Саудовской Аравии в США. У него было прозвище, которое отлично характеризует этого человека, - Бандар Буш. Настолько близок он был к семье тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. Буш-старший относился к нему чуть ли не как к родному сыну, мать президента позволяла ему курить прямо в гостиной, а супруга Бандара Буша называла ее не иначе как «мамочкой». И вот этот человек вскоре после самого страшного нападения в истории страны задействует все свое влияние, чтобы выбраться из Вашингтона, прихватив с собой всех, даже тех, кого успели задержать.

Не удивительно, что версия причастности властей Саудовской Аравии к терактам 11 сентября одна из самых популярных в самих Штатах. Родственники погибших объединились с требованием к властям рассекретить все материалы расследования. Требовали даже запретить Джо Байдену посещать траурные мероприятия в 20-ю годовщину. Тот везде побывал и поручил начать публиковать бумаги. Кстати, посольство Саудовской Аравии в США активно приветствовало такое решение хозяина Белого дом. Мол, наконец-то все убедятся, что Эр-Рияд никакого отношения к атаке на Америку не имеет и будет положен «конец необоснованным обвинениям в адрес королевства». Пока на свет божий достали только один 16-страничный протокол допроса от 2015 года, который ничего не объясняет.

Хотя шансы есть. Только не надо думать, что дедушка Джо проникся страданиями людей, которые хотят знать правду. Просто в начале нулевых США получали примерно миллион баррелей саудовской нефти в сутки. Сейчас уже Штаты крупнейший производитель черного золота в мире, а от поставок из Саудовской Аравии вообще может на некоторое время отказаться. Может, у Вашингтона больше нет необходимости прикрывать грехи Эр-Рияда?

Не удивительно, что версия причастности властей Саудовской Аравии к терактам 11 сентября одна из самых популярных в самих Штатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕРСИЯ 2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

В истории терактов 11 сентября много удивительных фактов. Обратив внимание на два из них. Во-первых, трагедия, как ни странно, не стала такой уж огромной неожиданностью для властей США. Даже из имеющихся в публичном пользовании документов (а многие материалы, посвященные этим событиям засекречены и сегодня) видно, что минимум за 2 дня до даты совершения терактов разведка била тревогу: террористы запланировали захват пассажирских самолетов и хотят использовать их против целей на земле.

Во-вторых, утром 11 сентября 2001 года стартовали масштабные антитеррористические учения. По сценарию, в воздушном пространстве США захвачено несколько самолетов. Руководил учениями вице-президент страны Дик Чейни.

Тут нужно сделать небольшое отступление и вспомнить, что Соединенными Штатами тогда руководил «простой техасский парень» Джордж Буш-младший. Кроме выдающегося отца он мало чем мог похвастаться, а уж о его умственных способностях шутили, кажется, во всем мире. Мягко говоря, гениальным стратегом, способным просчитать ситуацию со множеством переменных, Буш-младший не был. Выступить с яркой речью, завести толпу, рассказать пару шуток, крепко пожать руку — тут он молодец. А для остального у него был вице-президент Чейни. Его авторитетная Washington Post не без оснований называет самым влиятельным вице-президентом за всю историю США. И вот этот выдающийся человек рулит крупными учениями.

Все было по-настоящему. На экранах наземных служб появились метки несуществующих самолетов, якобы захваченных террористами. Когда такие появятся в реальности, тренировочные виртуальные болванчики доставят немало хлопот и внесут суматоху.

Башни-близнецы еще стояли, а у Соединенных Штатов и их союзников уже все было готово для вторжения в Афганистан. С 1 сентября в Омане проходили крупнейшие совместные англо-оманские учения «Быстрый меч», для участия в которых туда прибыли 23 тысячи солдат Ее Величества. Два боевых корабля ВМФ США в Аравийском море подошли к берегам Пакистана. 23 тысяч военнослужащих стран НАТО потели в Египте на учениях «Яркая звезда».

В истории терактов 11 сентября много удивительных фактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, никто не обвиняет Дика Чейни в организации терактов 11 сентября. Но многие в Америке верят, что вместо того, чтобы предотвратить нападение на свою страну, политик им воспользовался. Эта версия разбирается в книге журналиста Майкла Рупперта «Переходя Рубикон».

- Чейни руководил независимым управлением Секретной службы, у которой есть все необходимые технологии, чтобы подключиться к радарам Федеральной администрации по авиации. А в случае угрозы национальной безопасности именно Секретная служба берет командование на себя, - пишет Рупперт. - Ей подчиняются даже военно-воздушные силы. А 11 сентября в руках Чейни была и Секретная служба, и антитеррористические учения.

Во время учений истребители и другая боевая авиация направились в сторону Канады — сценарий маневров разворачивался там. Так что на восточном побережье практически не осталось обученных действовать в таких ситуациях пилотов.

Логичный вопрос — зачем вице-президенту США понадобились кровавые теракты? Майкл Рупперт в своей книге дает однозначный ответ — Вашингтону нужен был повод для войны.

Через 4 дня после вступления в должность вице-президента Дик Чейни созвал группу экспертов, которая должна была разработать концепцию Национальной энергетической политики. Ученые на графиках показали вице-президенту: человечество вплотную подобралось к пику добычи нефти. Вскоре ее производство начнет падать, а оставшиеся запасы дорожать. Если учесть огромную роль, которую черное золото играет в современной экономике, тот, кто контролировал бы остатки нефти, контролировал бы всю планету. Материалы того заседания аппарат Чейни так и не опубликовал. Зато Соединенные Штаты в ближайшие пару-тройку лет вторглись в Афганистан и Ирак.

И еще одна деталь. 13 апреля 2014 года Майкл Рупперт, журналисты, выпустивший книгу о роли Чейни в событиях 11 сентября, был найден мертвым. Его убили выстрелом в голову. Очень профессионально.

Tрагедия, как ни странно, не стала такой уж огромной неожиданностью для властей США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕРСИЯ 3. СТРАХОВКА

23 июля 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра сменили владельца. Здания перешли в аренду на 99 лет к бизнесмену Ларри Сильверстайну. Тот, как человек ответственный и педантичный, застраховал небоскребы на 3,5 млрд долларов. Кстати, в документах отдельно прописывались выплаты на случай терактов.

Сильверстайн полюбил завтракать в ресторане под облаками, а его дочь работала в одном из офисов ВТЦ. Но 11 сентября ни он, ни она там не появились и от атаки террористов не пострадали.

Пока спасатели разбирали завалы, а военные вторгались в Афганистан, Ларри Сильверстайн брал штурмом суд. Причем крайне успешно: присяжные признали случившееся 11 сентября двумя отдельными терактами, а значит, и заплатить страховая компания должна была за каждый отдельно. Всего Сильверстайн стал богаче на 8,05 млрд долларов, потратив «всего-то» 30 млн на первый взнос по аренде башен-близнецов. А ведь эксперт по недвижимости, комментируя сделку Сильверстайна по аренде зданий ВТЦ, только что пальцем у виска не крутили. Небоскребы, открытые в 1973-м, хоть и стали одним из символов Нью-Йорка, к началу XXI века обветшали и стали приносить убытки.

Многих поразило, что обе башни рухнули, хотя самолеты врезались в них довольно высоко. Тут же стали говорить, что в подвалах была взрывчатка. Тем более, проектировщики башен-близнецов предполагали, что в них может попасть самолет — по ошибке. И конструкции выдерживали столкновение с Боингом 707, следующим на скорости 970 км/ч. Но более мощный Боинг 767 оказался небоскребам не по зубам. К тому же оба самолета были полностью заправлены, ведь направлялись они через всю страну на западное побережье. Так что, как доказали эксперты, к крушению зданий привели не сами столкновения, а мощнейшие пожары, возникшие из-за возгорания авиационного топлива.

Как бы то ни было, Сильверстайн теперь на месте двух башен строит аж 6, 4 из которых уже открыты и сданы в аренду.

Многих поразило, что обе башни рухнули, хотя самолеты врезались в них довольно высоко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Главного организатора атаки не могут осудить 18 лет

Американцы, несмотря на развязанные войны и ликвидацию террориста №1 (хотя и на этот счет есть разные версии), не могут дождаться справедливого суда над организаторами 9/11. Хотя они у них в руках — Халид Шейх Мохаммед, который, судя по всему, непосредственно руководил операцией, был схвачен еще в 2003 году в Пакистане. Но он все еще сидит в Гуантаномо без приговора.

Сначала американцы явно хотели выжать из террориста максимум информации. Пока Мохаммед содержался в секретных тюрьмах ЦРУ в Польше и Румынии, к нему применялись так называемые усиленные методы допроса, а попросту говоря, пытки. Террористу не давали спать несколько суток, «топили» в чане с водой и так далее. Повинуясь, видимо, каким-то странным внутренним инструкциям, американцы чередовали такие процедуры с «пряниками»: подкармливали заключенного шоколадными батончиками и разрешали ему изучать инженерное дело.

Сменивший Буша-младшего в Белом доме Барак Обама возмутился, что Мохаммеда хотят судить там же, в Гуантаномо. Успели к тому времени провести пару предварительных заседаний. Президент потребовал, чтобы в Нью-Йорке организовали показательный процесс наподобие Нюрнбергского трибунала, а не тихо приговорили террориста военным судом к расстрелу. Но еще Обама обещал закрыть тюрьму Гуантаномо, и тут у него тоже ничего не вышло. Конгресс наотрез отказался финансировать охрану террориста, к тому же многие боялись, что процесс навлечет на страну новые атаки.

Суд над Мохаммедом возобновили всего за месяц до 20-летия терактов. По последним данным, он уже готов дать любые показания, чтобы избежать смертной казни.

Oчень уж много в этой истории белых пятен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ

07.59. Из аэропорта Бостона вылетает рейс AA11 в Лос-Анджелес. На борту 81 пассажир, среди них 5 угонщиков во главе с египтянином Мохаммедом Аттой.

08.14. Оттуда же вылетает рейс UA175 также в Лос-Анджелес с 9 членами экипажа и 56 пассажирами, пятеро из которых угонщики. В это же время на рейсе АА11 террористы проникают в кабину экипажа. Экипажу и пассажирам они угрожают газовыми баллончиками и бомбой, которой, как считается, ни на одном самолете не было.

08.20. Из аэропорта Вашингтона вылетает рейс АА77 в Лос-Анджелес. Там засели еще 5 угонщиков.

08.24. Атта, который теперь управляет бортом АА11, решает сделать объявление для пассажиров, но нажимает не на ту кнопку и выходит на свяь с авиадиспетчерами в Бостоне. Он сообщает об угоне самолета и отключает транспондер — устройство, по которому воздушные суда отслеживают с земли.

08.42. Рейс UA93 с задержкой в 40 минут вылетел их Нью-Джерси в Сан-Франциско. Здесь только четверо угонщиков. К этому времени самолет UA175 уже захвачен.

08.44. АА11 в небе над Нью-Йорком. Диспетчеры считают, что он хочет сесть в аэропорту Джона Ф. Кеннеди и расчищают ему дорогу.

08.46. АА11 врезается в Северную башню ВТЦ на уровне 93-99 этаже. Сотни людей гибнут мгновенно, многие отрезаны от пожарных лестниц выше уровня удара. Топливо из самолета взрывается, температура достигает тысячи градусов, а огненный шар — подземных этажей.

08.47. У президента Буша мероприятия в младшей школе во Флориде. Перед тем, как он заходит в класс к детям, ему сообщают, что «небольшой двухмоторный винтовой самолет» врезался в одну из башен-близнецов. Буш уверен, что никакой опасности нет. Белый дом не знает об угоне. Вице-президент Чейни узнает о происходящем из ТВ-новостей. Угонщики берут под контроль рейс АА77.

09.03. UA175 врезается в Южную башню ВТЦ между 77-м и 85-м этажами. Перед ударом он немного опускает нос, это смягчает удар и позволяет сохранить часть перекрытий здания. Не разрушена и одна из пожарных лестниц, по которой можно спуститься с верхних этажей.

09.05. Президенту Бушу на ухо сообщают о втором самолете. Он продолжает сидеть перед первоклассниками.

09.28. Захвачен рейс UA93, хотя к тому моменту пилоты уже предупреждены об опасности.

09.37. АА77 врезается в западную стену Пентагона. Огненный шар поднимается на 60 метров над крышей здания. Все находившиеся на борту, как и в других самолетах. Погибли, как и 125 сотрудников штаба Минобороны США.

09.42. Все коммерческие рейсы получают приказ немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту. UA93 остается в воздухе.

09.58. Обрушение Южной башни.

10.03. Пассажиры рейса UA93 пытаются проникнуть в кабину экипажа. После захвата самолета они созвонились с родственниками, которые рассказали им о событиях в Нью-Йорке. Люди понимают, что и они оказались в «живой ракете». Поняв, что долго им не продержаться, захватчики решают разбиться самолет. Боинг на скорости 950 км/ч врезается в поле в Пенсильвании. Выживших нет.

10.28. Обрушение Северной башни.

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