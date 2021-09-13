Жизнь МакSим в коме спасло одно решение ее матери: "Врачи сказали – мы ее не довезем, ей остались минуты"

Звезда дала первое после тяжелой болезни интервью Фото: www.youtube.com

Певица МакSим (Марина Абросимова) больше месяца провела в искусственной коме в реанимации. 38-летняя певица поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией. МакSим долго находилась между жизнью и смертью, поэтому после ее выписки из больницы появились слухи – звезда не болела настолько тяжело, как нам сообщали. В первом интервью после выздоровления МакSим рассказала свою историю болезни. Певица встретила Ксению Собчак и команду ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» в своей шикарной московской квартире.

МакSим похвасталась, что из-за болезни похудела отлично и «находится в здравом уме». Сейчас звезда весит 43 – 44 кг: «Быстро набираю, прихожу в форму. Приходит огромное количество друзей, шлют сладости, подарки. Весь дом в тортах».

Марина сообщила, что не помнит свой последний концерт в Казани перед болезнью – оправдалась, что должна была петь ради поклонников даже с высокой температурой, ведь многочисленные тесты на коронавирус были отрицательными.

МакSим сообщила, что вернувшись с концерта в Казани в Москву она вызвала платную «Скорую» и ее отправили в частную клинику. По мнению звезды, в самом начале ее неправильно лечили.

Позже врачи объяснили МакSим почему все ее тесты на коронавирус были отрицательными: «Мне сообщили, что когда вирус только начинается – его можно определить, он остается на слизистой. А в моем случае начало прошло бессимптомно, так как здоровый организм с хорошим иммунитетом. А потом вирус спустился вниз, к легким, и посредством теста это нельзя было определить – он показывал отрицательный результат».

В частной клинике Марину подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому: «Как выяснилось мой организм отказывался из этой комы выходить. Моя благодарность первой клинике за то, что они искренне признались, что они не справляются, что пациента они теряют. ИВЛ не справлялся, поражение легких становилось все больше. Образовались тромбы, и тот кислород, который должен был поступать посредством ИВЛ в легкие – он не доходит до легких. А человек без кислорода жить не может. Поэтому нужен был срочно аппарат ЭКМО, который заменяет функцию легких и других органов. А в это время врачи могут сражаться за жизнь пациента».

После болезни Марина весит 43 кг Фото: www.youtube.com

ЭКМО – это система искусственного кровообращения – аппарат перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела. Процедуру проводят, когда все другие виды лечения испробованы.

Из частной клиники Марину перевели в 52-ую городскую больницу, где ей спасли жизнь. Срочно в Москву прилетела мама певицы. Звезда была в коме, и только ее родственник мог подписать бумагу о переводе из частной клиники в городскую больницу, где потом Марине спасли жизнь. Окружение певицы убедило ее маму подписать нужные бумаги. Певица рассказывает: «Маме было сложно принимать решение. Мои близкие уговорили маму подписать бумагу, когда врачи сказали – мы ее не довезем, ей остались минуты. Либо прощайтесь, либо давайте мы не будем ее тормошить, иначе потеряем прямо по дороге. Речь шла о том, что мне остались минуты. Что они не успевают технически довезти».

Но мама МакSим, несмотря на все «страшилки», взяла на себя смелость и подписала бумагу о перевозке дочери в 52-ую больницу, где ей спасли жизнь.

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