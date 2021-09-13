Мишустин об отмене обязательного техосмотра: автолюбители сами активно следят за своими машинами

Количество техосмотров сократится с 30 до 6-8 миллионов в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство поддерживает инициативу об отмене обязательного техосмотра для владельцев некоммерческих автомобилей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 13 сентября. На этой неделе законопроект об отмене обязательного техосмотра будет внесен в Госдуму.

Напомним, предложение об отмене ТО внесла «Единая Россия». Его поддержала правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, предлагается сделать добровольным техосмотр для владельцев некоммерческого транспорта. Обязательным техосмотр останется только в случае перерегистрации транспортного средства при смене собственника и при условии, что машине более четырех лет. Правило не будет распространятся на автобусы и грузовики.

- Мы считаем, что это позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автолюбители, с текущих 30 миллионов до 6-8 миллионов в год, - сообщил Хуснуллин.

По его словам, все давно понимали, что прохождение ТО по сути стало формальностью.

По словам Хуснуллина, было установлено, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями колеблется в среднем на уровне около 1% в год.

- То есть, техническое обслуживание слабо коррелируется с обеспечением безопасности на дорогах, - отметил Хуснуллин.

- Правительство поддержит эту инициативу (об отмене обязательного ТО, - Ред.). Это освободит владельцев автомобилей, мотоциклов от часто излишней, а главное, порой неэффективной процедуры. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины, - согласился Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что водителю хорошо, то автосервису смерть: кто выиграет и кто проиграет от отмены техосмотра в России

Что думает бизнес, эксперты и простые водители о грядущем упразднении обязательного ТО (подробности)