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Авто9 сентября 2021 7:00

Что водителю хорошо, то автосервису смерть: кто выиграет и кто проиграет от отмены техосмотра в России

Что думает бизнес, эксперты и простые водители о грядущем упразднении обязательного ТО
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Прежняя система техосмотра для многих была «кормушкой». Ее упразднение было вопросом времени

Прежняя система техосмотра для многих была «кормушкой». Ее упразднение было вопросом времени

Фото: Евгения ГУСЕВА

"80% ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ ПРОДАЕТСЯ"

«Ура-а-а, наконец-то!» Именно такой ответ дадут 100% российских водителей, когда ВЦИОМ проведет опрос на тему «Ваша первая реакция на новость об отмене обязательного техосмотра». И похоже, это событие не за горами: в России действительно готовятся сделать ТО добровольным. Правда, не для всех, а для частников - владельцев легковушек (то есть для подавляющего большинства автомобилистов). Получать регистрационную карту будет по-прежнему необходимо коммерческому и грузовому транспорту, а также при смене владельца, если мотоциклу или легковому авто более четырех лет. Законопроект об отмене обязательного техосмотра уже одобрили в правительстве и готовятся внести в Госдуму.

- Прежняя система техосмотра для многих была «кормушкой». Ее упразднение было вопросом времени, - уверен автоэксперт и автожурналист Андрей Ломанов.

Как только ни пытались у нас реформировать систему техосмотра. С 1 марта нынешнего года заработали новые правила: теперь процесс должен сниматься на видео. Так власти хотели победить фиктивные техосмотры «за умеренную плату». Но оказалось, что создавать современные, хорошо оснащенные станции ТО и честно работать у нас просто невыгодно. Число пунктов техосмотра стало сокращаться.

В итоге чуть не возник коллапс на рынке автострахования: из-за проблем с прохождением техосмотра водители стали отказываться от покупки полиса ОСАГО. В результате с 22 августа автомобилистам разрешили приобретать полис, не предъявляя диагностическую карту, подтверждающую прохождение ТО. И вот теперь обязательный всеобщий техосмотр становится достоянием истории, просуществовав почти целый век.

- Техосмотр появился в нашей стране 85 лет назад. И все это время его сотрясают скандалы, - говорит Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», которое борется против хамства на дорогах. - С момента своего появления система технического контроля была неэффективна, неудобна и бесполезна. Все приводило к тому, что люди пытались откупиться. В итоге мы дошли до такой жизни, что 80% автовладельцев покупают диагностическую карту, не проходя техосмотра. Поэтому лучше сделать техосмотр добровольным, нежели оставить обязаловкой. И логично, что ТО сохраняют для «групп риска»: такси, каршеринга, автобусов, грузовиков.

Получается, если закон примут, забота о технической исправности машины останется исключительно на совести водителей. Будут ли они содержать свое авто в безупречном состоянии, словно завтра им предстоит самый настоящий, строгий техосмотр? "Естественно!" - в один голос пообещают автовладельцы, если этот вопрос зададут им в рамках того же исследования ВЦИОМа.

И автоэксперты склонны им поверить.

- Идиотов хватает, но среди автомобилистов их не так много. Они рискуют собой и жизнью близких. Поэтому люди подходят к этому вопросу ответственно, - считает Петр Шкуматов. - По данным Российского Союза автостраховщиков, лишь 0,1% аварий случается из-за неисправностей.

"НЕНУЖНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ"

Конечно, всем угодить невозможно. Кто не сильно обрадовался "подарку" от властей, так это владельцы пунктов техосмотра. С 1 марта 2022 года должен был закончиться мораторий на прохождение ТО и многие операторы считали дни до этой даты.

- Что пункты техосмотра, что станции техобслуживания, которые решили стать операторами ТО и закупили оборудование, теперь могут всю эту технику выкинуть или сдать в металлолом, - сетует Виталий Новиков, исполнительный директор Союза автосервисов России. - Добровольно частники на ТО не пойдут, а обслуживание оставшихся категорий авто не спасет пункты техосмотра. Коммерческого транспорта у нас мало — 10% от всего автопарка, на всех не хватит. Пункты ТО начнут массово закрываться. И тем водителям, которым потребуется техосмотр, попросту негде будет его пройти. А что будет на дорогах в стране, где средний возраст машины 14 лет? Когда произойдет ДТП и выяснится, что у машины нет техосмотра, водителю могут отказать в страховой выплате.

- Никто пункты ТО не убивает. Наоборот, в стране не хватает "настоящих" пунктов техосмотра, которые реально работают, а не просто продают диагностические карты, - возражает Петр Шкуматов. - У нас более 10 млн грузовиков, такси, автобусов и т. д., плюс коммерческий автопарк. А также 5 млн легковых машин, которые каждый год будут обязаны иметь действующую диагностическую карту для регистрации в ГИБДД при покупке авто старше четырех лет. Действующим пунктам ТО будет достаточно 15 млн проверок в год.

Что касается страховых компаний, то Шкуматов считает: из-за отсутствия техосмотра особых проблем у водителей быть не должно. По крайней мере, в большинстве случаев.

- Страховая компания может предъявить регрессное требование (о возмещении уплаченной страховки, - Ред.), если авария произошла из-за технической неисправности. Но это нужно доказывать автотехэкспертизой. Это дорого и долго. Пользоваться этим будут при крупных авариях и при больших убытках. В подавляющем большинстве случаев, полагаю, никаких экспертиз проводится не будет, - считает эксперт.

В общем, как все будет на самом деле, покажет время. Но ясно одно: сэкономить на процедуре, которая зачастую превращается в платную формальность, водители не откажутся.

- Я уже пять лет прохожу ТО с трещиной на лобовом стекле прямо под дворниками, - чистосердечно признался мне знакомый водитель Артем Корецкий. - Даже сейчас, когда нужно ехать под камерами: плачу 1000 рублей, проезжаю и получаю диагностическую карту. А если у машины появляются реальные «симптомы» какой-то неисправности, еду в техцентр и проверяю. Так что для любого водителя техосмотр был просто лишней тратой денег.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

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Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве:

- У нас есть категория водителей, которая считает, что ездить можно на всем. Кузов сгнил и его можно проткнуть палкой? Да ничего. Тормоза работают не на всех колесах? Ну и ладно, недалеко ехать. Антифриз хлещет на дорогу? Пускай, он полезный. Мы каждый день обсуждаем резонансные аварии. И далеко не всегда в них виноват водитель, часто - техника. По данным МВД, за год из-за плохого технического состояния авто в стране погибло 1223 человека. Техосмотр нужно было сохранить, но упростить и облегчить доступ на этот рынок для автосервисов и дилеров.

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