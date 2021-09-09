Хуснуллин: обязательный техосмотр в России планируют отменить до конца 2021 года

Техосмотр в ближайшем будущем перестанет быть обязательным Фото: Иван МАКЕЕВ

Закон об отмене обязательного техосмотра в России планируют принять до конца 2021 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, уже подготовлен соответствующий законопроект. Его собираются внести на рассмотрение в ближайшее заседание Госдумы.

Как ранее писал сайт kp.ru, отмена обязательного техосмотра личного транспорта – это инициатива партии "Единая Россия" совместно с правительством страны.

Идея заключается в том, чтобы сохранить обязательный техосмотр только для отдельных случаев, таких как смена владельца транспорта старше четырех лет.

Напомним, с 29 августа автовладельцы смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение процедуры технического осмотра транспортного средства.

По оценкам регулятора, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.