Певица МакSим перенесла все возможные осложнения коронавируса: «В легких образовались дыры. Дважды останавливалось сердце»

Певица МакSим дома с дочками — чувствует себя хорошо. Фото: www.youtube.com

Певица МакSим больше месяца провела в искусственной коме в реанимации. 38-летняя Марина Абросимова поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией. В интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу певица и ее врач рассказали, как спасали звезду.

После нескольких дней высокой температуры МакSим вызвала платную «Скорую помощь», ее увезли в частную клинику, а оттуда перевезли в 52-ую московскую больницу, где и спасли. МакSим признает, что была бесперспективным пациентов, но в этой больнице берутся за самые тяжелые случаи.

Денис Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «ГКБ 52» рассказывает: «Это был очень тяжелый пациент. С очень тяжелой дыхательной недостаточностью. И начинается тяжелая борьба с проблемами, с которыми она к нам приехала. Длительное время находилась в состоянии гипоксии, с высоким риском получить осложнения, которые она естественно получила. И огромный срок с момента заболевания. То есть огромный риск, что наши препараты не сработают…»

Марину подключили к аппарату ЭКМО. Павлов объясняет: «ЭКМО – прибор, которые позволяет насыщать кровь кислородом. ЭКМО начинает работать – вроде бы победа. На самом деле ничего в этом «супер» нет. Это просто машина, которая умеет делать свою функцию. А лечить то организм надо. В течении первых двух суток у нас с пациенткой не было проблем вообще. Мы думали вот-вот-вот - и все будет хорошо. День седьмой примерно – наше любимое осложнение гнойно-септические: внутренняя инфекция победила остатки иммунитета Марины. Она получила внутрибольничную пневмонию. Дней 25 она лежала в пограничном состоянии. Мы нашли комбинацию лечения, где состояние пациентки начало улучшаться. Очередная попытка пробудить ее и попытаться отключить ее от аппаратуры – и мы получили очередное ухудшение. Сделали ей компьютерную томографию. Вот тут случилась катастрофа, которую никто не ожидал. Мы увидели, что у нее в легких сформировались дыры. В экстренном порядке ставим дренаж в межреберье - получаем воздух, жидкость, кровь… Состояние ухудшается. Девку теряем. Поставили еще дренаж…»

Врачи постоянно меняли тактику. Денис Павлов поясняет: «Приняли решение отключить ей медикаментозную седацию и попытаться с ней выйти на контакт, хоть минимальный. Отключили – полчаса и открыла глаза, смотрит. Это слишком быстро, как бы не очень хорошо, наверное. Хочется, чтобы постепенно. Сразу появляется испуг. Она понимает, что ничего сделать не может. Какие-то препараты еще циркулируют в крови и не дают ей сделать то, что хочет. Двигательная активность минимальна... Пациент может находится на ЭКМО три-четыре дня и покинуть нас. А может 160 суток. Марина решила, что ЭКМО ей не нужно на 37 день».

Доктор Денис Павлов работал в команде врачей, которые спасали звезду Фото: www.youtube.com

Когда МакSим пришла в себя, то сообщила врачам, что она в Дубае. Сейчас Марина находитяся в здравом уме и прекрасном самочувствии. Певица показала Собчак 9 шрамов от разных приборов: «У меня одна из трубок стояла от бедра, от паха, проходила через сердце и выходила через шею. Легкие были повреждены на 95%. Боли не чувствовала, так как была на обезболивающих и седативных. Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации – они произошли. Было и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению меня как пациента. Ничего не получалось. Различные антибиотики… Мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце. Я приходила в себя пока была в коме. Испытывала дикую боль. Почувствовала, как себя чувствуют люди, которые становятся обездвиженными, которых в народе принято называть «овощем». Наверное, я им и оказалась на какое-то время. Ты не можешь позвать на помощь, даже моргнуть…»

Духовник МакSим трижды был в больнице, в один из визитов отец Лука провел обряд соборования. Певица рассказала об ощущениях, которые были у нее за месяц искусственной комы: «Теперь могу сказать, когда закроют крышку гроба, ничего не заканчивается. Когда была в коме – находилась в другой реальности. У меня было четкое осознание, что та жизнь, в которой мы живем здесь – он менее реальна, чем та, в которой я оказалась по ту сторону. Я себя почувствовала в полете, мне было жутко хорошо – закат, тепло. И голос моего духовника – отца Луки. Я ему сказала, что батюшка я умираю, и мне почему-то от этого было хорошо. Я не собиралась умирать, когда ложилась в больницу – подлечиться. Было принятие, спокойствие. Четко осознавала, что происходило. Голос батюшки сказал, что дорога на небеса нам пока закрыта. Я в какой-то кабинете стала спускаться вниз и там оказалась зима, люди поливали друг друга холодной водой, стали поливать меня. Ушла от них. Услышала фразу – похоже за нее молятся».

Сейчас Марина занимается с врачами реабилитацией, пока ее легкие не полностью восстановились.

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