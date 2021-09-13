В арбузе, ставшем причиной двух смертельных отравлений, нашли крысиный яд

Именно отравление арбузом было основной версий с первых минут после трагической гибели людей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Почти трое суток ничего не было известно о причинах двух смертей и массового отравления жителей московской многоэтажки на улице Совхозной. Напомним, 9 сентября в больницу с симптомами острого отравления попала семья Ефремовых: 38-летняя Елена, ее 15-летняя дочка Полина и 61-летняя мама Валентина. Спустя сутки 10 сентября пенсионерка и девочка-школьница умерли в больнице.

У обоих отказали внутренне органы: полиорганная недостаточность. Чудом выжившая Елена, которая до сих пор находится в больнице, во всем обвинила арбуз, который был куплен в супермаркете, расположенном на первом этаже многоэтажки. Ближайшие два дня лихорадило весь дом. В итоге с отравлением в больницу попали еще 8 человек: от детей до пенсионеров. В отличии от первой семьи соседи отравление переносили в легкой и средней степени тяжести. Но симптомы на всех были одни: рвота, диарея, высокая температура.

Именно отравление арбузом было основной версий с первых минут после трагической гибели людей. Магазин сразу же опечатали, изъяли всю партию бахчевых. Эксперты руками разводили: мол от арбузов еще никто не умирал и называли версию фантастической. Но, похоже, напрасно. Хотя, конечно, сами ягоды, виноваты лишь косвенно.

- В арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина "Магнит" в Москве обнаружены следы вещества для уничтожения насекомых и грызунов, - сообщили kp.ru в Роспотребнадзоре.

Как стало известно kp.ru - это крысиный яд. Средство использовала для борьбы с грызунами специальная служба дезинфекции. Правда, действовали они с явным нарушением техники безопасности. Во время обработки химикат попал на арбузы, которые лежали на прилавке. Проще говоря, яд распыляли прямо над бахчевыми. Причем по роковому стечению обстоятельств, больше всего отравы попало именно на арбуз, купленный семьей Ефремовых.

- Пробы воздуха и воды в доме на Совхозной не выявили опасных веществ, риски для жителей дома отсутствуют, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока обвинение никому не предъявлено.

Ранее kp.ru сообщал, что торговая сеть «Магнит» уже начала собственную служебную проверку. На прошлой неделе была завершена плановая проверка качества всех партий арбузов, поставленных в московский регион. Все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам, сообщили в пресс-службе компании.

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