Подруга умершей от отравления арбузом школьницы: "Они зачем-то терпели всю ночь и не вызывали "скорую"

15-летняя девочка и ее бабушка умерли, поев арбуз из магазина. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ясности в историю с гибелью 15-летней московской школьницы и ее бабушки, в понедельник, 13 сентября, добавил Роспотребнадзор. Установлено, что в ягоде, купленной в магазине «Магнит», обнаружено средство для уничтожения насекомых и крыс. Утром 8 сентября в супермаркете работали дезинфекторы и делали они свое дело явно халатно. Яд распыляли прямо над прилавком с бахчевыми. Смертельную порцию получил именно арбуз, купленный в этот же день семьей Ефремовых.

Напомним, 9 сентября 38-летняя Елена, ее 15-летняя дочка Полина и 61-летняя мама Валентины на ужин ели арбуз. Рвота, диарея и высокая температура накрыла всех троих молниеносно. При этом в скорую звонить начали только утром следующего дня. К вечеру 9 сентября все трое были госпитализированы. Увы, спасти девочку и бабушку, не смогли.

Подруга девочки рассказала, что "скорую" семья не вызывала, терпели до последнего. Фото: Предоставлено "КП"

Сайту kp.ru удалось пообщаться с одноклассницей погибшей школьницы. По словам девочки, она уговаривала подругу не тянуть со скорой.

- Ей плохо стало еще вечером, то есть сразу после ужина с десертом из арбуза. Она мне позвонила сама и сказала, что так плохо ей еще никогда не было. Что они с мамой и бабушкой не могут поделить туалет, простите за подробности такие. Потом я сама ей перезвонила уже утром. В тот день она в школу не пошла. Рассказала, что всю ночь они жевали уголь, пили марганцовку, чтобы рвоту вызвать. После этого мы уже не говорили. Из новостей я узнала, про ее смерть и до сих пор просто в ужасе, - рассказала kp.ru Мария, подруга погибшей школьницы.

По мнению девочки, шансы на спасения были.

- Им надо было сразу в больницу ехать и я ей об этом говорила. А они зачем-то терпели всю ночь. Но теперь поздно рассуждать, - посетовала школьница.

Погибшая школьница училась в 9 классе. Девочка хорошо успевала по всем предметам, и проблем с поведением у нее тоже никогда не было. Жила она с мамой и бабушкой.

Тем временем выжившая мама девочки до сих пор в больнице. Нам удалось дозвониться до брата женщины.

- Я не могу словами передать, какой это шок, какое горе. Сейчас общаться с журналистами я не могу, все комментарии после похорон, - объяснил Алексей Петрунин.

Напомним, по факту двух смертей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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