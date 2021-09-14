Трамп заявил, что не прочь занять должность мэра Нью-Йорка

Эксперты отмечают, что Трамп продолжает оставаться лидером республиканцев Фото: REUTERS

В ходе своей поездки в Нью-Йорк, приуроченной к 20-ой годовщине терактов 11 сентября, Дональд Трамп заявил, что альтернативой главному посту в стране для него может быть должность мэра Нью-Йорка.

45-й президент США отреагировал на вопрос-предложение, озвученное одним из участников митинга его сторонников:

– Что ж, это интересное предложение. Думаю, мне бы это понравилось. Я знаю, как все можно исправить, а через неделю они объявят, что в этом городе больше нет преступности. Они бы спросили: что, черт возьми, случилось? А я бы ответил, что это самая легкая работа, которую мне пришлось выполнять, – заверил всех Трамп.

За все время, прошедшее с момента выборов и инаугурации нового главы Белого дома, Дональд Трамп ни разу прямо не сказал о своем участии в президентской гонке 2024 года, обходясь намеками и шутливыми замечаниями, например о том, что народ будет доволен его решением.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что Трамп продолжает оставаться лидером республиканцев и получит безоговорочную поддержку со стороны большинства однопартийцев, если решит баллотироваться.

Однако пока он продолжает хранить интригу, но уже не выпадает надолго из медиапространства, как это было вскоре после его проигрыша в прошлой президентской кампании.

75-летний Дональд Трамп родился и вырос в Нью-Йорке, а также ведет здесь свой бизнес. Став президентом США, он заявил, что «город уже не тот, что прежде» и сменил место постоянного жительства, перебравшись во Флориду.