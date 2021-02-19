В США опубликовали компромат на Трампа: Связи с КГБ, секс-вечеринки и служба Москве

Дональда Трампа назвали агентом КГБ. Фото: REUTERS

Вокруг Дональда Трампа новый скандал. Нет, он больше не призывает к революции, и даже его налоговые декларации, кажется, интересует только парочку нью-йоркских прокуроров, которые ждали случая прищучить миллиардера. Все намного серьезней: все эти годы теперь уже экс-президент был агентом КГБ.

По крайней мере это утверждает американский журналист и писатель Крейг Унгер в своей новой книге с кричащим названием «Американский компромат: как КГБ СССР разрабатывал Дональда Трампа и другие истории о сексе, жадности, власти и предательстве».

«Комсомольская правда» прочитала эту книгу, чтобы выяснить, насколько обоснованы обвинения в работе Трампа на Советский Союз.

Конечно, выглядят такие рассуждения не очень правдоподобно. Например, не ясно, почему же Унгер 4 года молчал о том, что его страной правит агент страшной спецслужбы «империи зла». И даже сейчас на Трампа не посыпался ворох судебных исков.

Похоже, что автора интересовала не истина, а лихо закрученный сюжет, в котором есть и игра разведок, и теории заговора, и обязательный в этих случаях секс. Книга, правды ради, читается на одном дыхании. И главный художественный вымысел заключается в том, что, согласно фантазиям Унгера, КГБ СССР еще в середине 1970-х годов увидел в «жадном и тщеславном» Трампе ценный актив и принялся за его разработку.

Автор книги называет Трампа расистом, женонавистником и головорезом. Фото: REUTERS

Унгер и не скрывает, что главным источником его вдохновения при написании этой книги стал Юрий Швец – бывший майор КГБ, перебежчик, живущий сейчас в Америке. Швец давно и охотно рассказывает, как он якобы был сокурсником российского президента, как лично участвовал в самых громких операциях советской и российской разведки, не акцентируя внимания доверчивых американцев на несовпадении дат, паролей и явок и пятнах своей биографии.

Все началось, по словам то ли Унгера, то ли Швеца, в далеком 1976 году (на заметку: Швецу тогда было 24 года), когда молодой и амбициозный девелопер Трамп приобрел в центре Нью-Йорка гостиницу. Телевизоры для номеров он якобы решил приобрести в магазине, совладельцем которого являлся эмигрант из Советского Союза, одессит Сэм (Семен) Кислин. А сам магазин считался точкой, в которой КГБ вербовал потенциальных сотрудников.

Кислин действительно заработал свой первый миллион, продавая советским дипломатам и командировочным электронику. Но делал деньги он на телевизорах и видеомагнитофонах, работавших только по европейским, а не американским стандартам. Помните аббревиатуры PAL и SECAM? Телевизоры, которые были нужны Трампу, у Кислина просто не продавались. Но зачем писать об этом? Раз Швец сказал, то, значит, купил. Причем не просто купил, а взял в кредит.

В общем, после такой выгодной сделки Трампу не оставалось ничего другого, как начать сотрудничать с КГБ, позже стать президентом США и расплатиться по всем долгам.

В зарослях развесистой клюквы найдется местечко как для легкой эротики, так и для жесткого порно. Унгер мастерски вписывает в свое повествование фигуру покончившего с собой миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Точнее, целый треугольник – Эпштейн – его подруга Гислейн Максвелл – ее отец, британский медиамагнат Роберт Максвелл.

Имя Максвелла еще при его жизни обросло слухами и легендами, а после его загадочной смерти все чаще стали говорить о связях Максвелла чуть ли не со всеми разведками мира.

Унгеру этих слухов оказалось достаточно, и он лихо увязывает педофильскую сеть Эпштейна с бизнесом Трампа, добавляя к этому мифические связи Роберта Максвелла с советской разведкой.

Главное, что все дивиденды от слаженных действий этой троицы получает Москва. Эпштейн и Максвелл развращают молоденьких девушек, затем внедряют их в Кремниевую долину, и в Россию рекой текут все секреты, связанные с разработкой суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Доказательством этой блестяще разыгрываемой операции российской разведки у Унгера служат даже не откровения Швеца, а… слова российского президента, который действительно сказал - «кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, станет управлять миром».

Благодаря коонавирусу США распахнули занавес, дабы выставить на всеобщее обозрение свои грязные секреты Фото: REUTERS

ДОСЛОВНО

О Трампе

«Для большей части страны он был вульгарным и мерзким, женоненавистником, расистом, головорезом, шутом, который заботился только о своих финансовых интересах и не останавливался ни перед чем, чтобы насытить их… Его шутовство маскировало настоящую демагогию. Это тиран, очаровавший десятки миллионов людей… Для них он был великим лидером, он был диктатором».

О США

«Рожденные в первородном грехе рабства, Соединенные Штаты, благодаря коронавирусу, распахнули занавес, дабы выставить на всеобщее обозрение свои грязные секреты – декадентский, теневой мир компромата – предательство, торговлю людьми с целью их сексуальной эксплуатации, расизм и жадность».

О связях Трампа с Россией

«Утверждения о том, что президент США был агентом враждебной державы, не были приняты достаточно серьезно… Проблема заключалась в том, что само предположение об этом было настолько ужасным, что никто не хотел принимать его всерьез. Естественной реакцией на него было – этого просто не может быть».

О сверхуспехах КГБ

«Самое большое отличие КГБ от других разведок, как рассказал мне Швец в ходе моего первого разговора с ним, ставшего первым в серии бесед, это то, что КГБ очень терпеливо. Оно может работать и ждать годами. Американцы хотят результатов вчера или сегодня, поэтому у них их и нет… Когда люди начинают говорить о связях Трамп с КГБ или российской разведкой, они ищут сверхсложный план, разработанный десятилетия назад, завершившийся избранием Трампа президентом США. Но то, что произошло с Трампом, лучше всего рассматривать как серию последовательных, а иногда не связанных с собой операций».

Автор не исключает, что Трампа внедрили в руководство США русские. Фото: REUTERS

О компромате на Трампа

«Трамп дружил с Эпштейном (миллиардер, обвиненный в США в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, педофилии и пр., покончивший с собой в нью-йоркском КПЗ – Ред.), но их дружба неожиданно для многих прекратилась…Бывший сотрудник Эпштейна, попросивший меня не называть его имени, рассказал мне, что хозяин показывал ему фотографии. Но одной Трамп запечатлен с обнаженной по пояс молодой девушкой. На второй – с двумя смеющимися особами, которые указывают на мокрое пятно на самом интересном месте брюк Трампа. Эпштейн уверял, что это было пятно от спермы».

О заговоре

«Эту теорию пропагандировал глава контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон, прославившийся своей навязчивой идеей по поводу того, что Советский Союз внедрил в США своего агента на самом верху. В ходе своих поисков Энглтон стал олицетворением мощной, темной составляющей американской культуры, сумасшедшего, параноидального охотника на «кротов» времен холодной войны, фанатичного ищущего реальных и воображаемых шпионов, заговоры, направленные против американского правительства. Его теории парализовали операции ЦРУ против Советов почти на два десятилетия, потому что Энглтон был убежден, что КГБ проник в ЦРУ на самом высоком уровне, а практически каждый советский перебежчик был провокацией КГБ. В академиях советской разведки с удовольствием изучали действия Энглтона, потому что он надолго парализовал ЦРУ… После десятилетий анализа его работы в ЦРУ пришли к выводу, что все его теории были бессмысленными. Он ошибался… Но ведь ни у кого не вызовет удивления, если бы русские не попытались как можно выше поставить своего человека в американском правительстве».