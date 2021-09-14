Визит Башара Асада в Москву: зачем президент Сирии неожиданно прилетел к Путину

Путин начал с того, что поздравил Асада с победой на выборах. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О визите Башара Асада заранее не было известно. Ни Кремле, ни в Дамаске встречу президентов не анонсировали. Глава Сирии прибыл в Россию, чтобы обсудить общую борьбу с терроризмом и наведение порядка в арабской республике.

Путин начал с того, что поздравил Асада с победой на выборах.

- Хочу поздравить с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют, - заметил глава России.

Хозяин Кремля напомнил, что российская и сирийская армии вместе смогли вернуть большую часть арабской республики под контроль правительства. «Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирии. Террористам нанесен очень серьезный ущерб, и правительство контролирует 90% территории», - подчеркнул Путин.

- Две наши армии, российская и сирийская, добились результатов не только в освобождении территорий, захваченных боевиками, но ещё и способствовали возвращению беженцев, - добавил Асад.

Дальше президент Сирии перешел главному ради чего он, судя по сему, прилетел в Москву. Политик пожаловался, что переговоры по окончательному завершению войны зашли в тупик.

- Политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. Есть государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции античеловеческие, антигосударственные, санкции, - пожаловался Асад.

Вероятно, глава Сирии имеет в виду США и Евросоюз. Именно они ввели против арабской республики больше всего ограничений. Например, запрещен экспорт нефти в страну, из-за чего Сирия уже много лет страдает от бензинового голода.

Путин в ответ назвал свое видение сирийских трудностей.

- Главная проблема в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву, - заметил российский президент.

Глава страны добавил, что правительство Сирии не сможет полноценно заняться восстановлением республики, пока все территорию не окажутся под контролем Дамаска.

В конце Путин рассказал, что за первое полугодие 2021 года товарооборот России и Сирии увеличился в 3,5 раза. Мы уже поставили в республику первые партии вакцин от коронавируса.