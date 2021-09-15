Моргенштерн споет за пять миллионов, а Гагарина – за четыре: сколько платят за концерты самым модным артистам

Рэпер Моргенштерн и споет, и спляшет на вашем дне рождении за 5 миллионов рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Билеты на концерты звезд этой осенью покупают плохо – даже на шоу топовых артистов полно свободных мест. Билеты чаще разбирают на модных у молодежи артистов или таких тяжеловесов эстрады, как Григорий Лепс. Все из-за того, что люди боятся отмены массовых мероприятий из-за очередной волны коронавируса. Если за отмененные спектакли людям вернули деньги, то большинство концертов постоянно переносили на новые даты. Поэтому главные заработки у звезд на частных мероприятиях. Мы попробовали заказать скандальных и модных звезд на свадьбу и юбилей, чтобы узнать актуальные расценки самых востребованных музыкантов на новый сезон.

Модные и дерзкие рэперы

Самые востребованные рэперы сейчас – Моргенштерн и Джиган. Директор 23-летнего рэпера Алишера Моргенштерна сообщил о готовности самого эпатажного музыканта страны спеть и на дне рождении, и на свадьбе.

«Пять миллионов рублей плюс райдеры», - рассказал kp.ru о расценках за мини-концерт Моргенштерна на частном мероприятии его директор Василий.

Райдеры добавят серьезные расходы только в том случае, если предполагается перелет к месту концерта – необходимо приобрести билеты для команды музыканта в эконом-классе, а для звезды в бизнес-классе. Моргенштерн в творчестве эпатирует народ, а в жизни наркотики не употребляет, на сцене всегда трезвый.

Джиган исполнит «На чиле» хоть пять раз – любой каприз за ваши деньги. Эта осень для многодетного отца должна стать урожайной. Его хит в топе на музыкальных онлайн ресурсах, а это значит Джига снова в деле. Его менеджер сообщил нам, что выступление артиста на любом частном мероприятии сейчас стоит 1 млн. 200 тыс. рублей. Все загулы у Джигана в прошлом, летом он пил только пиво, а с 1 сентября в полной завязке.

Самый доступный по цене кумир молодежи рэпер Элджей – 1 млн. руб. А стабильно популярный у старшего поколения рэпер - Баста стоит от 4 до 5 млн. руб.

Дорогая наша попса

Гонорары звезд эстрадного цеха на частных мероприятиях зависят сразу от нескольких нюансов. Перелеты из Москвы в дальние регионы, выступления на курортах, в горах и на яхтах богатых людей стоит дороже среднего ценника. Постоянным заказчикам, нужным людям, рекламодателям делают скидки.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев востребованные артисты у юбиляров и молодоженов среднего возраста Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самые модные и востребованные сейчас на частных вечеринках артисты Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Дмитрий Билан – их гонорары от 4 до 6 млн. руб. Их приглашают на праздники люди среднего возраста – от 30 до 50 лет. Возрастная аудитория предпочитает главных хитмейкеров всех застольных праздников – Михайлова и Лепса. Поэтому традиционно высокий ценник у мэтров Григория Лепса и Стаса Михайлов – от 6 до 7 млн. руб.

Ради классной дискотеки на свадьбе или дне рождении теперь зовут Артура Пирожкова (Александра Ревву), Любовь Успенскую, группы «Руки Вверх» и «Artik&Asti». Их гонорары – от 3 до 4 млн. руб. Почти в два раза дешевле плясать под «Иванушек Интернешнл», Зиверт.

Доступно, весело – любой каприз за ваши деньги

Часто на юбилеи и корпоративные дни рождения приглашают сразу несколько исполнителей. Поэтому востребованы узнаваемые артисты с приличным для подобных мероприятий репертуаром, но ценником ниже, чем у звезд первой величины. Список артистов с гонорарами от 1, 5 до 2,5 млн. руб. - большой. Здесь и любимец публики – Стас Костюшкин, который со своими танцорами устраивает заводные шоу. А также лидеры хит-парадов и ветераны с нестареющими шлягерами: Джонни, Niletto, Клава Кока, Hammali&Navai, Слава, Наташа Королева, Владимир Пресняков, Владимир Кузьмин, Теона Контридзе.

Хиты Рыжего из группы «Иванушки Интернешнл» до сих пор поют хором и молодежь, и их родители. Андрей Григорьев Апполонов умеет зажигать, как в юности Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ценник

Григорий Лепс, Стас Михайлов – от 6 до 7 млн. руб.

Моргенштерн – 5 млн. руб.

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Дмитрий Билан – от 4 до 6 млн. руб.

Баста – от 4 до 5 млн. руб.

Артур Пирожков, Любовь Успенская, группы «Руки Вверх» и «Artik&Asti» - от 3 до 4 млн. руб.

«Иванушки Интернешнл», Зиверт – от 2 млн. руб.

Стас Костюшкин, Джонни, Niletto, Клава Кока, Hammali&Navai, Слава, Наташа Королева, Владимир Пресняков, Владимир Кузьмин, Теона Контридзе – от 1,5 до 2,5 млн. руб.

Джиган – 1 млн. 200 тыс. руб.

Элджей – 1 млн. руб.

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