Сергей Степашин: «Путин принял в Кремле Асада сразу после мощных военных учений. И это не случайно»

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, сегодня ночью в Москву прилетал Башар Асад. И я сразу вспомнил, как 6 лет назад мы с вами ездили в Сирию. Это был первый шаг России по отношению к урегулированию в этой стране. Вы возили письмо от Владимира Путина Башару Асаду.

- Да, послание.

- Сейчас можно уже сказать, что было в том послании?

- Там были две позиции. Первая – что мы поддерживаем Асада в борьбе с терроризмом. И вторая – то, что Россия готова оказать в этом плане всяческую помощь. Что, кстати, и было сделано.

Характерно то, что Владимир Владимирович встречался сегодня ночью с Асадом, вы знаете, после каких мероприятий, которые он провел недавно.

- Каких?

- Он был на учениях Россия – Белоруссия. Где было продемонстрировано, что боевая мощь России сильна. Давайте откровенно говорить, если бы не наши ВКС, не военная поддержка Сирии со стороны России - ситуация там была бы другой.

Тогда, ты помнишь, уже готовилась эвакуация нашего посольства.

- Да, из Дамаска.

- И мы бы сегодня «видели» в Сирии «второй Афганистан», только в худшем его варианте.

- Почему - в худшем?

- Потому что ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация. - А.Г.) – это даже не талибы. Так что, есть разница между американской и российской помощью, я бы так это резюмировал.

- Согласен... Я же потом еще летал в Сирию на нашу военную базу Хмеймим с Иосифом Кобзоном, Валентиной Терешковой на самолете Министерства обороны.

- Мы в свое время направили прекрасную библиотеку по линии Российского книжного союза (Степашин - президент этой общественной организации. - А.Г.), она очень востребована была нашими ребятами, которые там по-настоящему несут боевую службу.

Кстати, ИППО (Императорское Православное Палестинское Общество, которое возглавляет Степашин. - А.Г.)продолжает оказывать помощь Сирии. Ты знаешь, что мы направили туда 16 гуманитарных грузов.

- Да, «Комсомольская правда» об этом писала.

- Первые гуманитарные грузы в Сирию пошли именно по линии Императорского православного палестинского общества. Потому что это - традиция, которая была заложена нашими предшественниками, особенно Елизаветой Федоровной, великой княгиней. Мы эту работу продолжаем.

Мы помогли вместе с РПЦ восстановить одну из школ рядом с Дамаском.

И совсем недавно, весной этого года, открыт великолепный парк Дружбы России и Сирии (парк Мира, мы его даже так назвали) в одном из самых святых мест. Он был, по сути дела, уничтожен террористами, там были сожжены все деревья. Это святое место и для православных, и для мусульман.

Можно, кстати, посмотреть, это хорошо освещалось нашими средствами массовой информации.

- Да, я видел... Сегодня ночью Владимир Путин сделал такое заявление, что 90% территории Сирии уже свободны от террористов…

- Так и есть. К сожалению, есть проблемы с той частью, где сейчас находятся курдские формирования. Ну, и наши друзья (по-разному их можно, конечно, называть), Турция, пока по Сирии занимает такую неоднозначную позицию, я бы сказал.

Несмотря на то, что в некоторых местах мы проводим совместное патрулирование, часть территории находится под влиянием Турции.

И я уже не говорю о позиции США. Мне она совершенно непонятна - по Сирии, что они хотят, о чем они думают. По-моему, ни о чем.

Кстати, я недавно встречался с нашим послом Александром Рудаковым в Ливане.

- Мы там тоже с вами были.

- Да... Есть одна проблема, которую, мне кажется, нужно обсуждать более активно с сирийским руководством (не знаю, говорил ли сейчас на эту тему Владимир Владимирович). Это огромное количество беженцев, которые находятся вне Сирии. В том же Ливане почти полтора миллиона человек, причем это и сильные, здоровые, крепкие мужчины. Пора возвращаться домой, пора восстанавливать, дорогие мои братья и сестры, родную страну.

Так что, я думаю, что Владимир Владимирович сегодня об этом говорил с Асадом.

- Президент сказал, что одна из проблем – присутствие иностранных сил. Это то, что вы имеете в виду?

- Да, то, о чем я сказал сейчас, наверное. Это и США, это и Турция, кстати.

- Какие здесь могут быть перспективы, когда, наконец, проблема может быть решена?

- Ну, надо садиться за стол переговоров. С турками, я думаю, мы все-таки сможем договориться.

Что касается США, здесь уже сложнее. Я думаю, они сами должны осознать, что им там делать нечего. После Афганистана - давайте, ребята, домой, домой, домой, у вас замечательный президент, идите туда, поддерживайте его, пожалуйста.

- А вы по линии Императорского православного палестинского общества собираетесь еще в Сирию наведаться?

- Да, это есть в планах. Мы планируем в конце этого года создать наше отделение ИППО в Ливане. Оттуда я, конечно, с удовольствием проехал бы в Сирию. Тем более, у нас одно из самых сильнейших отделений Императорского православного палестинского общества в Сирии, там достаточно большая православная диаспора, 45 человек наших товарищей трудится сейчас в Дамаске и в целом в Сирии.

- Спасибо огромное. Может быть, тогда и «Комсомолка» с вами традиционно туда отправится?

- Принимается. Сразу договариваемся. Договорились.

- Спасибо огромное вам за интервью, Сергей Вадимович.

- Счастливо.

- До свидания.

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