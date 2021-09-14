Генерал империи - в 75 лет умер Виктор Казанцев, помогавший «КП» довезти гуманитарку до бойцов в Чечне

Ушел из жизни бывший командующий объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе и экс-полпред президента в Южном федеральном округе. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Казанцев был солдатом империи, который прошел путь от командира взвода мотострелков до генерала армии. Жестким, иногда грубым, считавшим, что приказ должен быть выполнен любой ценой.

Он служил в Закавказье, Средней Азии, Афганистане, Чехословакии, Забайкалье.

В конце 90-х Виктор Казанцев был командующим войсками Северо-Кавказского военного округа и 8 месяцев — с августа по апрель 2000-го возглавлял Объединенную группировку федеральных сил на Северном Кавказе.

В 1990-м и 2000-м участвовал в планировании и проведении операций по уничтожению боевиков, которые проникли в Ботлихский и Новолакский районы Дагестан, а также против крупных бандформирований в Чечне, в частности в Аргуне.

Как нам сообщили, именно генерал Казанцев дал отмашку на то, чтобы рейс «Комсомолки» с грузом гуманитарной помощи, собранной читателями, которую «КП» к ноябрю 1999-го снарядили для наших бойцов в этом горячем регионе, нормально приняли сначала в Северной Осетии, потом в Чечне и сопроводили до нужных адресатов. В итоге гуманитарный груз дошел до ставропольских десантников, которые именно в эти дни выдвинулись на штурм Аргуна.

4 декабря 1999-го Казанцев указом президента Ельцина был награжден Золотой Звездой Героя России за проведение антитеррористической операцию в двух северо-кавказских республиках.

С мая 2000-го в течение четырех лет был полпредом Президента в Южном федеральном округе, позже — главным инспектором группы инспекторов Объединенного стратегического командования ЮВО.

Генерал армии Казанцев умер в госпитале в Краснодаре после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.