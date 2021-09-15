Михаил Ефремов в колонии теряет зрение

По словам знакомых, актер осознал свою вину и раскаивается. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/АГН «Москва»

Суд 15 сентября рассмотрит кассационную жалобу по приговору Михаилу Ефремову, который был осужден на 7,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом. В жалобе адвоката Петра Хархорина утверждается, что артист целиком раскаивается и полностью возместил моральный ущерб пострадавшим. Адвокаты просят суд снизить срок и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение в связи с ухудшением здоровья.

О том, как себя чувствует осужденный актер, kp.ru рассказала его старшая сестра Анастасия Ефремова.

- Миша мне звонит раз в неделю, - сообщила Анастасия. - Я очень скучаю по брату. «Мишаня, собираюсь к тебе», - говорю. Он в ответ просит не приезжать, потому что пандемия и страшно подцепить заразу. Волнуется за меня. Было бы Подмосковье, я за рулем бы доехала. А в Белгородскую область (Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии. - Ред.) далеко.

- Питается он нормально?

- Да. Он не капризный, армию прошел. И вообще он по жизни непритязательный.

- Чувствует себя нормально?

- Он никогда не жалуется. Говорит, не переживай, у меня все ок. Ну, естественно, ему очень хочется на свободу.

- Он же в колонии трудится - вшивает молнии в куртки?

- Да. Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось - зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще здоровье ухудшилось…

Миша научился соблюдать режим, не нарушает его. Хотя сначала ему трудно было привыкать рано вставать - актеры обычно поднимаются поздно… Переживает он очень - передавай, говорит, группе поддержки большое спасибо. Да, создана группа поддержки Миши, в ней простые люди с разных концов страны. Их тысячи! Я их просто умоляю не заваливать Мишу посылками - там ведь регламентировано все, и по весу тоже. Нельзя так много посылать теплых вещей, носков тысячами… Все это Мише со всей страны слали. И колонии это создает неудобства.

Анастасия Ефремова переживает за брата. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А кто его навещает? Говорят, жена Софья часто ездит?

- Нет, не часто. Пандемия и карантин - были строгие запреты на свидания. Ребята (Ваня Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Вася Мищенко - многолетние надежные друзья) его навещают. Но поскольку для этого разрешения нужны, они придумали так выходить из положения: делают рейды по другим колониям с концертами и к нему таким образом беспрепятственно заезжают.

- Дети Михаила навещают?

- Нет. Потому что ковид, а они маленькие.

- А старшие?

- У Николая (старшего сына от актрисы Евгении Добровольской. - Ред.) недавно дочка родилась - он с ней занят. Никита (от второго брака) то в Лондоне, то в Шотландии.

- А жена Михаила Софья держится нормально?

- Да. Софья - человек железный. Первое время люди мне предлагали: откройте какой-нибудь счет - мы будем деньги посылать в помощь. Я спросила у Софьи - она сказала, что не надо. И Миша сказал, что всем трудно и у всех людей сейчас проблемы, поэтому не нужно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жена привезла котлеты

- Михаил сейчас полностью все осознал, - рассказал kp.ru друг семьи, председатель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. - Конечно, ему несладко приходится, но совершил преступление. Значит, должен нести наказание. И он это понимает. Знаю, что он в колонии добросовестно работает, пользуется авторитетом среди заключенных, молится и раскаивается в содеянном. К сожалению, первый его адвокат сбил Михаила с толку, и он пошел у него на поводу - сразу не признавал вину. А от этого во многом зависит настрой судьи. Только когда неопровержимые улики и экспертизы все показали, он признал вину. А надо было это сделать сразу…

На содержание он не жалуется. Питание у него нормальное. Жена Софья к нему недавно ездила, передала ему все домашнее, что он любит, - котлеты, оладьи, сыр. Кроме того, на территории колонии есть платный буфет, кафе.

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