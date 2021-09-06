Александр Добровинский оценил безденежье Михаила Ефремова и его шансы скостить срок: "Не верю!"

Без компенсации от Ефремова осталась не только пожилая мать погибшего, но и его гражданская жена Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем ближе судебное заседание по делу Михаила Ефремова, тем выше градус страстей. Оно и понятно, ведь ставки действительно высоки. Возможно, кассация изменит суровый приговор актеру: судьи скостят семилетний срок за смертельное ДТП, а то и вовсе назначат условное наказание. Именно на это надеется защита осужденного.

Перед кассационным заседанием адвокат Ефремова Петр Хархорин посетил своего знаменитого доверителя в колонии под Белгородом. По его словам, Михаил Олегович намучился с сезонной аллергией, состояние доходило до критического, но к счастью, в тюрьме хорошая медчасть. Зашел разговор и про финансы.

- Сейчас в его семье с деньгами не очень, периодически выручают друзья. На встрече Михаил упоминал, что, как только выйдет и начнет зарабатывать, будет всем помогать, - сообщил Петр Хархорин "Стархиту", имея ввиду недавний скандал с домом-развалюхой матери погибшего. В суде апелляционной инстанции Михаил Олегович уверял, что обеспечит новым жильем безутешную мать, но после приговора до выполнения обещаний так и не дошло.

О том, что в семье туго с деньгами, говорит и жена осужденного Софья Кругликова. В недавнем интервью она призналась, что сама содержит детей, пропадая на двух работах. Но при этом богатых друзей мужа о помощи не просит - слишком гордая, чтобы давить на жалость.

Однако, Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших, скептически относится к подобным заявлениям.

- На это хочется ответить фразой Станиславского: "Не верю!", - поделился с kp.ru юрист. - Почитал я комментарии адвоката и супруги Михаила Ефремова о проблемах с деньгами, и вспомнилась фраза, сказанная им в день ДТП: "А у меня денег до ...!". Что тут можно добавить? Обещания защиты Михаила Олеговича, к сожалению, мы слышим перед каждым судом. Но после кассации, вероятно, адвокаты снова скажут, что таких обещаний не помнят.

Александр Добровинский оценил безденежье Михаила Ефремова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, Добровинский уверен, что кассация никак не изменит положение знаменитого сидельца.

- Не думаю, что срок будет пересмотрен, - спрогнозировал Александр Андреевич.

Напомним, без компенсации от Ефремова осталась не только пожилая мать погибшего, но и его гражданская жена Ирина Стерхова, которая прожила 20 лет с Сергеем Захаровым. Ей актер лично обещал помощь и поддержку, однако, и здесь не срослось: никто из представителей Михаила Олеговича так и не связался с женщиной. "Обещать - не значит жениться", - горько заметила на это Стерхова.

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