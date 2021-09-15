Первые вакцинированные победители розыгрыша в 100 тысяч рублей станут известны 15 сентября 2021

Лотерея проводится по решению правительства, чтобы мотивировать граждан к прививке от ковида Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 сентября на официальном сайте бонусзаздоровье.рф стартует розыгрыш денежных призов для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Будут определены первые 500 победителей розыгрыша. Приз - 100 тысяч рублей каждому. Лотерея проводится по решению правительства, чтобы мотивировать граждан к прививке от ковида.

Участниками лотереи могут стать совершеннолетние граждане России и иностранцы, сделавшие прививку от COVID-19 до начала розыгрыша. Главное, чтобы прививка была сделана российской вакциной. Если прививка двухкомпонентная, к моменту розыгрыша должны быть сделаны два укола.

Победителя выбирает генератор случайных чисел. Номера победивших прививочных сертификатов опубликуют на сайте бонусзаздоровье.рф не позднее одного дня с даты проведения розыгрыша (первый тираж проведен 14 сентября). Кроме того, уведомление о выигрыше поступит в личный кабинет сайта «Госуслуги».

Как получить деньги

Для получения денежного приза призеру необходимо иметь подтверждённую запись на портале Госуслуг.

Зарегистрироваться можно следующими способами:

- онлайн на портале gosuslugi.ru

- онлайн через банк, если призер является клиентом одного из следующих банков: СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк, Банк Авангард, МТС Банк

- в МФЦ лично с паспортом и СНИЛС.

Выплаты призов будут поступать на карту «Мир». Ее необходимо привязать на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления о призе.

Выплаты производятся в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Следующий этап розыгрыша лотереи состоится 14 октября.

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