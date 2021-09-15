Ученые требуют отозвать Шнобелевскую премию за исследование, в котором носорогов подвешивали вверх ногами и поднимали автокраном

Ученые для расселения носорогов все чаще используют летательные аппараты. Фото: Робин Рэдклифф

Приз - 10 триллионов зимбабвийских долларов

Ну, разве это не глупость: подвесить на 10 минут вверх ногами 12 гигантских носорогов и следить за состоянием их здоровья? Поэтому вполне естественно, что члены наградного комитета Шнобелевской премии выдвинули это исследование в число лауреатов пародийной научной премии за 2021 год. Церемония награждения состоялась несколько дней назад, она проходила по случаю пандемии в онлайн режиме, но все шуточные процедуры были строго соблюдены. И настоящий Нобелевский лауреат (по традиции Шнобели вручают именно они) в области физиологии и медицины 1993 года Рич Робертс наградил исследовательскую группу Корнельского университета, занимавшуюся подвешиванием носорогов, главным призом - банкнотой (разумеется поддельной) в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

А затем случилось нечто совершенно неожиданное: научное сообщество возмутилось и потребовало снять с носорожьего исследования шнобелевское клеймо. Оказалось это исследование вовсе не бессмыслица, а часть титанических усилий, которые предпринимают ученые, чтобы спасти от гибели эти удивительные создания. А теперь давайте разберемся во всем по порядку.

Зачем носорогам осваивать летное дело

В природе существует 5 видов носорогов и все они находятся под угрозой исчезновения. Самый крупный представитель семейства - белый носорог - пребывает в относительно привилегированном положении, их осталось около 20 тысяч. А в самой бедственной ситуации оказался черный носорог, участник шнобелевского эксперимента. Численность его популяции на планете насчитывает всего около 5 тысяч особей. Спасти их пытаются самыми разными способами. В частности, гигантам спиливают рога (у могучих животных на голове растут от 2 до 5 рогов), чтобы божьи твари потеряли ценность в глазах браконьеров. Кроме того, носорогов держат в специальных охраняемых, огороженных резервациях. Однако при этом возник ряд проблем: у животных, которые живут небольшими группами на одной территории возникает риск близкородственного скрещивания, это приведет к вырождению вида. Вдобавок, живя за забором, носороги не могут осваивать новые подходящие пустующие территории (а их не так много). А из некоторых регионов, где носорогам угрожают браконьеры, по-хорошему гигантов надо вывезти в более безопасные места. Но не так-то просто перевезти на дальнее расстояние агрессивное мощное животным весом в полторы-две тонны. Это же не чихуахуа!

Оказалось, что идиотское, на первый взгляд, занятие играет важную роль в деле спасения гигантов от исчезновения

Поэтому ученые для расселения носорогов все чаще используют летательные аппараты. Для поимки зверей запускают дроны, которые стреляют в носорогов шприцами с транквилизаторами - так безопаснее для животных, которые при традиционном способе отлова испытывают сильный стресс. Да и ученые будут целее. А для транспортировки гигантов на дальние расстояния используют вертолет. Носорогов подвешивают вверх ногами, завязывают глаза (на тот случай, если зверь проснется раньше времени и придет в ужас) и успевают доставить на новое место жительство пока снотворное еще действует.

Такой способ широко применялся различными природоохранными организациями в Африке до тех пор пока у властей не возник вопрос: а насколько безопасны такие перелеты для здоровья животных. Например не трахнет ли в полете носорога инфаркт? Ведь известно, что животные в некоторых случаях могут умереть от стресса.

- Намибия была первой страной, которая сказала стоп, - говорит лидер исследовательской группы профессор Корнельского университета Робин Рэдклифф. - Местные чиновники предложили: давайте сначала изучим и выясним безопасна ли эта процедура для носорогов? Поэтому наша команда в сотрудничестве с Министерством окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии занялась изучением физиологических реакций носорогов во время транспортировки воздухом.

Для удобства эксперимента ученые использовали не вертолет, а подъемный кран.

Он создан для полета!

Ученые предполагали, что такая неестественная поза - вверх ногами - нарушит газообмен в легких животных. Однако такое положение оказалось более щадящим для транспортировки, чем позиция лежа на боку или на груди.

- Мы видели, что у носорогов, которые слишком долго лежат на боку во время перевозки в автомобильном контейнере, под тяжестью собственного веса повреждаются мышцы, - объясняет профессор Рэдклифф. - Это приводит к развитию миопатии (это серьезное нейро-мышечное заболевание). При транспортировке вертолетом мы избегаем такого риска а на ноги животных нет воздействия, кроме давления ремней вокруг лодыжек.

Кроме того, по словам ученого, в положении на боку под действием силы тяжести нарушается нормальное кровоснабжение легких. Нижние части легких получают большой кровоток для газообмена, а верхние испытывают дефицит. А когда носорог висит в воздухе вверх ногами легкие работают точно так же, как и в естественном положении. В итоге исследование лауреатов Шнобеля-2021 доказало, что способ транспортировки по воздуху в положении вверх ногами является самым безопасным для носорогов. Теперь такая практика будет только расширяться.

Шнобелевская премия - большая удача

- Обиделся ли я, когда услышал, что нас наградили Шнобелевской премии? - говорит Робин Рэдклифф. - Поначалу я не мог решить хорошо это или плохо. Но потом прочитал, что Шнобелем награждают «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». И понял, что это как раз наш случай. Потому что благодаря тому, что мы попали в число Шнобелевских лауреатов, надеюсь гораздо больше людей узнают о том, какие усилия предпринимаются, чтобы спасти этих замечательных животных.

Кстати, исследования, которыми занималась группа Робин Рэдклифф будут продолжены. Ученые говорят, что необходимо изучать можно ли этот способ транспортировки применять в отношении других крупных животных - слонов, буйволов, бегемотов и, возможно, даже жирафов.

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