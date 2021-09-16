Диетолог назвала самые важные продукты для укрепления иммунитета

Наступили холода, а с ними - насморк, кашель, першение в горле. Разумеется, болеть не хочется никому. А можно ли укрепить свой иммунитет, чтобы не простудиться? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступили холода, а с ними - насморк, кашель, першение в горле. Разумеется, болеть не хочется никому. А можно ли укрепить свой иммунитет, чтобы не простудиться? В такую погоду о закаливании даже думать не хочется. Может, можно что-то волшебное съесть? Об этом мы спросили известного диетолога, участницу различных телевизионных программ Елену Соломатину. Она составила для нас пятерку самых подходящих для укрепления иммунитета продуктов.

Квашеная капуста

Этот продукт очень богат различными веществами, полезными для иммунитета. Прежде всего, это витамин С, который необходим для выработки интерферонов, т-лимфоцитов - клеток иммунной системы. Также этот витамин необходим и для синтеза коллагена - белка, составляющего основу соединительной ткани и обеспечивающий её прочность и эластичность. Коллаген является основой для слизистой поверхности носоглотки и выработка этого вещества требуется, чтобы она обладала способностью не пропускать инфекцию.

А еще квашеная капуста богата на пребиотики – питание для триллионов бактерий, обитающих в кишечнике. Ученые называют их микробиомом. Состояние микробиома напрямую влияет на наш иммунитет. Эта полезная микрофлора обладает способностью бороться с внедряющимися в наш организм вредными вирусами и бактериями. Поэтому ей нужен корм, которым как раз и является квашеная капуста.

Но кислая капуста еще и пробиотик, то есть содержит в себе те самые дружественные бактерии, которые пополняют наш микробиом. Эти бактерии образуются, во время процессов ферментации при заквашивании капусты.

А еще в этом продукте содержится янтарная кислота, необходимая для полноценной работы митохондрий. А это дает нашим клеткам энергию. А нам возможность взбодриться, особенно в том состоянии, когда мы чувствуем усталость. Именно поэтому, по словам нашего эксперта, квашеную капусту так правильно есть в состоянии похмелья.

Яйца и говяжья печень

Белковые продукты чрезвычайно важны для нашего иммунитета, потому что белкам иммунной системы нужно же из чего-то синтезироваться. Лучше всего усваивается яичный белок. Что касается мясных продуктов, то самым полезным наш эксперт считает говяжью печень. Это, как говорит Елена Соломатина, - настоящий суперфуд. В ней содержится много железа, очень полезного для иммунной системы цинка, витаминов В, являющимися катализаторами и регулировщиками всех биохимических процессов, что очень важно для нашего иммунитета.

Ацидофилин

Для нашего микробиома необходимы различные виды бактерий, в том числе лакто- и бифидобактерии. Однако в кислой среде желудка микроорганизмы кисломолочных продуктов - йогуртов, простокваши, ряженки, кефира - в основном погибают. А ацидофильные микроорганизмы более стойкие, их выживаемость выше.

Печень трески

Для иммунитета чрезвычайно важен витамин D. Научные исследования последних лет показали, что он не только обеспечивает прочность костной ткани, но и влияет на выработку белков иммунной системы. А печень трески рекордсмен по содержанию этого витамина. Чайной ложки продукта на бутерброде или в салате достаточно для обеспечения суточной потребности в витамине D.

Есть здесь и витамин А, который необходим для слизистой - первой преграды на пути инфекции.

Также печень трески содержит важные для иммунитета омега3-жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами.

Имбирь

Эта восточная пряность содержится гингерол — фенольное соединение, которое придает корню жгучий вкус. Ученые доказали, что имбирь защищает наш организм от нескольких видов бактерий, обладает способностью снимать воспаления, имеет противогрибковые свойства.

Елена Соломатина считает, что лучше всего кусочки имбиря заваривать в чашке вместе с чаем. Тогда вы сможете ощутить и дополнительный согревающий эффект этой пряности.