Врач американской сборной годами насиловал гимнасток. Они жаловались в ФБР, но агенты игнорировали слова девушек

Нассар уже давно в тюрьме Фото: REUTERS

В 2018 году в США к более чем 200 годам тюрьмы за многочисленные эпизоды сексуального насилия был приговорен врач женской сборной страны по гимнастике Ларри (Лоуренс) Нассар.

Его обвинили в 250 эпизодах надругательств, в т.ч. и над несовершеннолетними, совершенных им под видом медицинских процедур в течение двух десятков лет. Сам он признал свою вину лишь в 10 случаях, а также в хранении колоссальной по объему коллекции педофильских фотографий и видео.

Еще одним громким итогом «дела Нассара» стала самая крупная в истории США денежная компенсация – $500 миллионов. Ее выплатил 332 предполагаемым жертвам насильника Мичиганский университет, в котором он также работал.

Нассар уже давно в тюрьме, из которой он сможет попробовать выйти, достигнув 106-летнего возраста, да и то при условии, что его прошение о досрочном освобождении будет принято к рассмотрению и удовлетворено.

А вот страсти вокруг одного из самых громких педофильских скандалов в Америке не утихают до сих пор. И в Судебный комитет Сената Конгресса США отчет о промашках ФБР при расследовании этого дела подал генеральный инспектор минюста.

Сенаторы решили пригласить на слушания для дачи показаний знаменитых американских гимнасток – Симону Байлз, Маккейлу Марони и Эли Райсман, передает FoxNews.

Жалобы на Нассара поступали еще в 1990-х годах, еще до того, как он стал врачом женской сборной спортивной гимнастики США. Затем спортсменки неоднократно сообщали руководству Федерации спортивной гимнастики США о неподобающем поведении доктора, проработавшего со сборной почти два десятилетия, но спортивные начальники каждый раз находили повод не выносить сор из избы.

В 2015 году, после того как количество подобных жалоб стало расти как снежный ком, Федерация провела внутреннее расследование, результаты которого передала в ФБР. Нассар был уволен со всех постов, но ФБР вплотную занялось им лишь год спустя. Эта задержка, по мнению спортсменок, позволила ему продолжать свою чудовищную деятельность.

Байлз, Марони, Райсман и другие утверждают, что ФБР допустило преступную небрежность, игнорируя поступавшие в бюро сигналы. Они считают, что за 14 месяцев, прошедшие с момента передачи информации Федерацией в ФБР и до задержания Нассара, сексуальному насилию и домогательствам подверглись, как минимум, еще 40 девушек и женщин.

- Я не хочу, чтобы еще одна юная гимнастка испытала тот ужас, который пережила и переживаю до сих пор не только я, а еще сотни жертв жестокого обращения Ларри Нассара. – не скрывая слез, сказала четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз в начале сенатских слушаний. – Никто в ФБР, Олимпийском и Паралимпийском комитетах США не сделал того, чтобы было нужно для нашей защиты. ФБР закрыло на все глаза и защищало Олимпийский комитет. Федерация спортивной гимнастики США, ФБР и Олимпийский комитет работали на то, чтобы скрыть информацию о том, что Нассар был настоящим хищником.

Байлз, в ходе состоявшихся в этом году в Токио Олимпийских игр внезапно снявшаяся с нескольких соревнований, объяснила это тем, что в тот момент переживала очередное ухудшение своего психологического состояния, вызванное пережитым насилием.

Директор ФБР Кристофер Рэй принес извинения за ненадлежащее расследование обвинений и признал, что медлительность агентов бюро была непростительной.