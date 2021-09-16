Пять причин от Путина, зачем нужно сходить на думские выборы

Вполне возможно, что и сам президент проголосует дистанционно – он как раз во вторник ушел на самоизоляцию из-за коронавируса Фото: REUTERS

Многие оппозиционеры на своих Youtube-каналах последние месяцы рассказывали, что власть пытается «сушить» явку. То бишь, занизить ее. Типа «кому надо» выгодно, чтобы явилось мало людей. Хорошо, что Владимир Путин не смотрел все эти ролики – он-то как раз за то, чтобы народ шел и голосовал. А зачем – президент объяснил в своем обращении в четверг.

1. Только, если прийти и проголосовать, можно повлиять на будущий состав парламента – в Думе нужны «ответственные, авторитетные, деятельные люди». С «популизмом и пустословием» кашу не сваришь.

2. Выборы «определяют дальнейшее развитие страны, которую мы все хотим видеть суверенной и благополучной».

Путин, судя по всему, имеет в виду вот что: если все пустить на самотек, то в Думу могут попасть партии, которые не так уж и поддерживают наш суверенитет. Есть политики, которые открыто заявляют, что Крым надо вернуть Украине.

3. «Реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы», - рассказал президент.

Последние полтора года парламент работал в невиданной связке с правительством. Путин рассказывал раньше, что кабмину для борьбы с пандемией, для поддержки людей быстро требовались новые законы. И Дума без волокиты принимала все, хотя и самоизоляция была, и риск заболеть оставался.

4. «Федеральный бюджет, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны», - напомнил президент.

Ну понятно: если забить на выборы, пропустить в парламент популистов, которые потом затянут с принятием бюджета или вообще начнут его перекраивать, то сами будем виноваты.

5. «Обновлённая конституция наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров», - заявил Путин.

В общем, от парламента теперь зависит ещё больше, чем было ранее. Можно забыть о «слаженной работе государства», которая так нужна президенту, если в Думе начнется разброд и шатание.

В конце обращения президент напомнил, что голосование начинается уже с 17 сентября. И не обязательно идти лично на участок – можно «воспользоваться дистанционным электронным голосованием».

- Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность, - заверил Путин.

Вполне возможно, что и сам президент проголосует дистанционно – он как раз во вторник ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

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