Европарламент одобрил доклад о пересмотре отношений с Россией: в чем его цель

За день до начала голосования по выборам депутатов Государственной Думы Европарламент (ЕП) фактически заявил о непризнании итоги выборов в России. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

За день до начала голосования по выборам депутатов Государственной Думы Европарламент (ЕП) фактически заявил о непризнании итоги выборов в России.

15 сентября на рассмотрение европарламентариев вынесен Доклад о будущей стратегии отношений ЕС с Россией. Проект документа готовил комитет ЕП по иностранным делам. В тексте сказано, что ЕС должен быть готов к непризнанию результатов российских выборов, если посчитает, что они были «нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов и международного права». Более того, Евросоюзу необходимо развивать военный потенциал для сдерживания России, и в случае необходимости следует рассмотреть вопрос о приостановлении членства России в организациях с парламентскими ассамблеями, в том числе – в ПАСЕ. Такова точка зрения автора доклада — бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и его коллег по комитету.

Впрочем, уже не только отставного литовского политика – 16 сентября на сессии Европарламент утвердил текст доклада.

Итак - приостановка членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности Парламентской ассамблее Совета Европы – вот какой сценарий нас ждет после 19 сентября. Без всяких «если», которыми стыдливо прикрывают истинные намерения. Евродеятели по факту говорят – мы оцениваем, демократические выборы у вас или нет. Мы уже решили, что нет. Вся проблема – просто их не признать или чего еще придумать.

Потому что основание признания выборов сфальсифицированными для европарламентариев – это мнение самих европарламентариев. Нарушение демократических принципов и международного права в ходе выборов – это то, что те же самые европарламентарии таковым посчитают.

И это не домыслы - в том же документе поправки в Конституцию Российской Федерации четко написано, «которые Парламент оценил как «незаконно принятые». А вы; россияне, голосовали, за или против. Вот вам настоящая демократия по-европейски. Они оценили.

Эта партия разыгрывается, как по нотам, в течение последних нескольких месяцев. Факты уже не имеют никакого значения – об этом говорит отказ БДИПЧ направить наблюдателей на основании того, что Россия готова принять их не в том количестве, в каком хотелось ОБСЕ. Значение имеют эмоции – и мы видим постоянное нагнетание антироссийских настроений, и пассажи про отсутствие демократии в России, и бесконечные разговоры про репрессии, репрессии, репрессии –в отношении кого угодно, - кандидатов, СМИ. Главное сказать власть в России неправильная. Все это звенья одной цепи и авторы доклада не стесняются привязать выборы в нижнюю палату российского парламента к легитимности власти в стране вообще и президента в частности. А зачем мелочиться.

Умудриться до дня голосования точно оценить не просто итог выборов, а «нечестность» и разработать стратегию взаимоотношений ЕС и России — прямо-таки беспрецедентное новшество в области электорального прогнозирования и международных отношений.

Уже сейчас можно практически не сомневаться: главное назначение этого документа — развязать новый виток антироссийской кампании в странах ЕС, и выборы здесь лишь предлог. Какими они будут на самом деле, сколько наблюдателей, в том числе — международных, будет на них работать, какие новации будут применены для организации электронного голосования — все это не имеет ровно никакого значения для евродепутатов. Они уже дали свои интерпретации.

Это наглядно иллюстрируют пассажи по поводу поправок к Конституции: выражение воли россиян просто игнорируется, у европарламентариев есть собственное, более ценное мнение. Это и пункт про Крым, опять же, по мнению Европарламента «оккупированный». И ведь та же технология – мы не будем наблюдать за выборами в Крыму, потому что он оккупированный. А может, съездить и посмотреть – на оккупированных территориях жители как голосуют – неужто под дулами оккупационных войск или свободно?

Дестабилизация общественно-политической ситуации в России — главная цель и стратегическая задача, и европейские партнёры этого уже не скрывают. Правда, пока реализация этих планов им плохо удаётся. Граждане РФ уроки прошлого усвоили очень хорошо, и сегодня уже не так наивны, как в перестроечные времена. Все попытки изменить общественно-политическое устройство в стране, помочь псевдолиберальной оппозиции утроить очередною революцию заканчиваются безрезультатно. И очередной демарш европарламентариев выглядит как истерическая попытка превентивно «наказать» Россию и ее граждан за выбор, который не нравится нашим соседям. Причем, не за результаты голосования, а просто потому, что мы им не нравимся. Выглядит это, мягко говоря, странно. Но самое главное — неуважительно по отношению к нашей стране и к нам, ее жителям.