Автоэксперт объяснил, законно ли наказывать водителей за автошторки: «Убого и небезопасно»

Российские автомобилисты стали жаловаться на то, что стали подвергаться репрессиям за шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Фото: Shutterstock

Российские автомобилисты стали жаловаться на то, что стали подвергаться репрессиям за шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Если раньше за такую солнцезащиту штрафовали на 500 рублей, теперь инспектор имеет право заставить снять шторки на месте. Если это невозможно, могут выдать требование сделать это самостоятельно за 10 дней. Неисполнение этого требования дает право остановить регистрацию авто, так как нарушение приравняют к внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Ко всему прочему водителя могут повторно оштрафовать уже на 5 тысяч рублей и лишить прав на три месяца. По данным Autonews, соответствующие предупреждения разослали представители УГИБДД Хакасии.

Впрочем, в МВД поспешили опровергнуть ужесточение правил.

- Административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется, - заявили в МВД, — Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается».

А мы решили разобраться с экспертом, насколько шторки, сетка и тонировка влияют на безопасность движения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что нельзя приравнивать наличие шторок к внесению изменений в конструкцию, поэтому и останавливать регистрацию и лишать прав за это незаконно.

- Шторки компонентом автомобиля не являются — это легкосъемная конструкция. В нынешнем КоАП нет статьи, которая позволила бы адекватно наказывать тех, кто использует подобные легкосъемные конструкции, - заявил автоэксперт. - И штрафы можно оспорить. Это все равно, что штрафовать за установленный сверху багажник. Прекращение регистрации авто возможно только в том случае если, например, вы заменили бензиновый двигатель на дизельный и это не внесено в документы.

- Но штраф в 500 рублей существует. Насколько он обоснован?

- Влияет безусловно, так как ограничивает обзор водителя. Шторки - прямое следствие запрета на тонировку спереди. Многие сограждане до сих пор не могут смириться с тем, что за тонировку у нас в стране штрафуют. И поэтому изобретают разные конструкции. В моем мироощущении шторки в автомобиле - «колхоз» высшего уровня. Я с трудом могу представить что-то более убогое. Разве что спойлер из фанеры на «Жигулях». И штрафовать за это нужно. Есть масса дорожных ситуаций, когда шторка будет напрямую мешать автомобилисту разглядеть угрозу.

- Что может быть альтернативой?

- Есть атермальная пленка. Но есть и показатели светопропускаемости окна. Если пленка позволяет их выдержать, то она может использоваться. Если нет, то не должна. Даже если очень хочется.

- На форумах автомобилистов активно обсуждают, что полицейские на своих машинах часто используют тонировку и шторки. Они имеют на это право?

- Безусловно, нет. Любой автомобиль любого автоинспектора должен быть лишен тонировки в передней полусфере. Закон одинаков для всех.