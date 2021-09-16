"Личный врач Навального": Прошу не ассоциировать меня с ФБК*

Офтальмолог Анастасия Васильева три года назад создала «независимый профсоюз» под названием «Альянс Врачей». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Офтальмолог Анастасия Васильева три года назад создала «независимый профсоюз» под названием «Альянс Врачей». В нем уже к концу 2019-го было 31 отделение по всей России. Главной целью объединения Васильева заявляла защиту прав "угнетенных государством" медработников. При том Анастасия органично вошла в ближний круг Алексей Навального. И регулярно позиционировала себя в качестве «личного врача» известного блогера-оппозиционера.

В апреле 2021-го «Альянс врачей» требовал допустить к Навальному, отбывающему срок во Владимиркой колонии ИК-2 «квалифицированных специалистов». А после отказа представители Альянса прибыли к месту заключению с намерением оказать блогеру "необходимую медицинскую помощь".

Минуло пять месяцев — и вот госпожа Васильева разместила сообщение в соцсетях. Общий смысл "послания граду и миру"— я устала, я ухожу.

Что пишет офтальмолог-универсал?

- В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК*, - признает Анастасия, - Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули. Я очень разочарована.

Ее разочарование подчеркивается следующей фразой:

- Менеджеры ФБК* разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сидят в Европе а кто-то сидит в тюрьме — чувствуете разницу?

Анастасия Васильева разницу, похоже, почувствовала остро. Бывший "личный врач" Навального попросила всех «не ассоциировать меня и Альянс врачей с ФБК*».

То есть человек, который был максимально близок к телу «главного оппозиционера» страны, открыто признала раздрай в стане «борцов с властью». И, не желая участвовать во внутренних разборках, решила спрыгнуть с поезда.

А может, произошло то самое "озарение" — тебя примитивно использовали, как и большинство остальных «соратников», и после этого не дали пряников, а просто выкинули?

*ФБК - Признан судом экстремистской организацией