Турция отказалась принимать без ПЦР-тестов туристов, привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"

Российским туристам, сделавшим прививки отечественными вакцинами “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”, теперь придется сдавать ПЦР-тест для въезда в Турцию Фото: Shutterstock

Российским туристам, сделавшим прививки отечественными вакцинами “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”, теперь придется сдавать ПЦР-тест для въезда в Турцию, предупреждают в Ассоциации туроператоров России. Ранее с такой необходимостью столкнулись те, кто вакцинировался или ревакцинировался “Спутником Лайт”.

Изначально Турция признавала все российские вакцины – пассажиры с сертификатами могли не делать ПЦР-тест перед отпуском. Главное, чтоб ыпрошло 14 дней после второй дозы.

Признание всех российских вакцин подтверждали на самом высоком уровне, в том числе глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На официальном сайте посольства Турецкой республики в России и сейчас говорится обо всех российских вакцинах: “при въезде в Турецкую Республику из Российской Федерации на всех пограничных пунктах (сухопутных, воздушных или морских), не будет запрашиваться справка с отрицательным результатом ПЦР-теста у тех, кто предоставит выданные официальными властями Российской Федерации документы о вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до въезда”.

И на практике у наших туристов проблем не было, летали в Анталью и на другие турецкие пляжи и в июле, и в августе.

В сентябре же начались сложности. Хотя никакого официального прямого заявления от турецких властей не было – мол, с такого-то числа принимаем только сертификаты “Спутник V”, остальные российские вакцины не признаем. Но по факту изменились условия посадки на рейсы у авиакомпаний, летающих в Турцию. Российские туроператоры тоже стали просить своих клиентов сдавать ПЦР, если те делали прививку “Спутник Лайт”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.

Понятно, что туроператоры и авиакомпании не могут сами менять условия въезда в страну – это дело властей. Документ, которым они руководствуются, - распоряжение МВД Турции от 3 сентября. Там сказано, что что без ПЦР могут пересекать границу пассажиры, получившие «не менее двух доз (однократная доза для Johnson & Johnson) вакцины, одобренной для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения или Турцией». То есть напрямую запретов нет, но из этой формулировки вытекает, что:

- из однокомпонентных вакцин для въезда в Турцию подходит только Johnson & Johnson, “Спутник Лайт” - нет;

- поскольку «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не имеют одобрения ВОЗ для экстренного применения, то и не они не освобождают от ПЦР-теста. “Спутник V” - да.

В любом случае, прилететь в Турцию можно, придется только потратить время и деньги на ПЦР-тест. И даже в аэропорту реально сдать срочный анализ, если приехать не впритык к посадке. Но если отпускник не знал о новых требованиях к вакцинам и не имеет в запасе хотя бы лишнего часа в аэропорту – рискует пропустить свой рейс, потерять деньги и испортить отпуск. Так что все профессионалы туристического рынка ждут официальных разъяснениях от властей Турции.