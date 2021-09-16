Электричества не будет, ветер кончился: из-за полного штиля энергия в Европе подорожала в разы

Главная причина роста цен - европейцев подвела возобновляемая энергетика Фото: REUTERS

Казалось бы, безветренная погода, особенно осенью - это же прекрасно! Но, оказывается, не для всех.

Как сообщает французская аналитическая компания ICIS, в Великобритании мегаватт-час электроэнергии за последние полтора месяца подорожал втрое, а за год - почти в семь раз. Сегодня он стоит 331 евро - таких цен не было с прошлого века. В других странах Европы цены тоже растут, хоть и не такими бешеными темпами: например, в Германии мегаватт-час за месяц подорожал на 30%. И главная причина роста цен - европейцев подвела возобновляемая энергетика. Вот уже несколько недель ветряные электростанции в Северном море практически бездействуют: не дует! А заодно и солнечные электростанции стали вырабатывать меньше энергии - пришла осень и (удивительное дело) небо затянуло облаками.

Чтобы компенсировать потери, европейцам пришлось увеличивать производство энергии на газовых электростанциях. А голубое топливо нынче ой как дорого: в минувшую среду цена тысячи кубометров газа в Европе подскочило до $966, это абсолютный рекорд. Заодно энергетикам Старого Света - о, ужас! - пришлось заново раскочегаривать угольные электростанции - самые экологически грязные.

Впрочем, не совсем правильно искать корень проблемы в погоде. Реальная проблема - в головах политиков, которые стремятся любой ценой перевести Старый Свет на ненадежные возобновляемые источники энергии.

- К сожалению, решения о структуре энергетического баланса принимают люди, которые в этом ничего не понимают. Это касается большинства стран мира, в том числе Европейского союза, - констатирует Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России. - Специалисты давно рассчитали, что доля метеозависимых возобновляемых источников энергии (солнечная и ветряная генерация, - Ред.) в энергетическом балансе страны не должна превышать 10%. Иначе риски становятся очень высокими, ведь человечество не умеет управлять климатом. Но европейские политики в своем стремлении к энергетической независимости довели долю солнечной и ветроэнергетики в своем балансе до 20%. И тем самым выкопали себе яму.

Вернее, даже две ямы - чтоб для верности.

- С одной стороны, они ввели в энергетический баланс недопустимую долю рискованной энергии ветра и солнца. С другой стороны, они активно выводят из эксплуатации атомные и угольные электростанции. Я понимаю, что они борются за экологию. Но нужно все делать в меру и просчитывать последствия, - говорит Рустам Танкаев.

Конечно, возобновляемая энергетика - это не только солнце и ветер. Есть еще приливная и геотермальная энергетика. Но использовать такую энергию могут далеко не все - тут нужна либо очень длинная береговая линия, либо много подземного тепла. Из европейских стран приливную энергетику развивать пытаются во Франции, Великобритании и Норвегии, геотермальную - в Исландии и Италии. Но доля этих источников настолько мала, что никакого влияния на стоимость электричества в Европе оказать они не могут.

Так что европейцам пока рано хоронить традиционные источники энергии - газ, уголь, нефть и «мирный атом». Если, конечно, они не хотят мерзнуть зимой и платить огромные деньги за электричество.

- От запуска газопровода европейцы сильно выиграют. Дефицит газа резко снизится и цены перестанут расти. Я думаю, что «Северный поток-2» запустят как можно скорее - видимо, в октябре. Причем на полную мощность, на все 55 млрд кубометров в год, - прогнозирует Рустам Танкаев.

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